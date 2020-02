Weinstein “wordt gek” in ziekenhuis: “Hij staart gewoon voor zich uit” kv

01 maart 2020

01u31

Bron: Reuters 0 Celebrities Harvey Weinstein wordt bij momenten “gek van de opsluiting en staart dan gewoon voor zich uit”, zegt een woordvoerder van de man. De van zijn sokkel gevallen filmproducent werd maandag in het ziekenhuis opgenomen nadat hij eerder op de dag schuldig werd bevonden aan verkrachting en aanranding.

Weinstein verblijft in een vleugel voor gedetineerden in het Bellevue Hospital in New York City waar hij streng bewaakt wordt. Hij werd maandag na zijn hoorzitting naar het ziekenhuis overgebracht toen hij te kampen kreeg met pijn in de borst en hartkloppingen. Enkele uren eerder was hij schuldig bevonden voor de aanranding van voormalige productieassistente Mimi Haleyi in 2006 en de verkrachting van actrice Jessica Mann in 2013.

Zijn woordvoerder Juda Engelmayer bracht vrijdag ongeveer anderhalf uur met Weinstein door in het ziekenhuis. Ze bespraken de rechtszaak en wat de toekomst voor hem in petto heeft. De veroordeelde filmproducent riskeert 29 jaar cel. Zijn advocaten zijn van plan om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de jury. Bovendien is ook in Los Angeles een zaak tegen hem aangespannen wegens aanranding. “Het beangstigt hem”, aldus Engelmayer. “Ik denk dat hij melancholisch is. Hij zit momenteel heel erg diep.”

Volgens de woordvoerder verblijft Weinstein in een kale kamer met grote ramen en een roestvrij stalen toilet zonder toiletbril. Voor de deur staan bewakingsagenten. Hij mag dagelijks een beperkt aantal telefoonoproepen doen vanuit een gemeenschappelijke ruimte.

“Hij wordt niet graag alleen gelaten”, aldus Engelmayer, die aanhaalt dat Weinstein aan diabetes en hoge bloeddruk lijdt. “Wanneer er niemand is, dan staart hij gewoon naar de muren. Hij kan gek worden van de opsluiting en staart gewoon in het niets.”

Engelmayers beschrijving strookt niet met die van advocaat Arthur Aidala die zijn 67-jarige cliënt dinsdag in het ziekenhuis bezocht. Volgens Aidala was Weinstein toen “vrolijk” en “behoorlijk goedgeluimd”.

Voorkeursbehandeling?

De veroordeling van Weinstein was een mijlpaal voor de #MeToo-beweging die ontstond nadat de filmbons eind 2017 door verscheidene vrouwen beschuldigd werd van aanranding, verkrachting en seksuele intimidatie. De #MeToo-beweging die als reactie daarop ontstond, inspireerde vrouwen wereldwijd om seksueel wangedrag aan de kaak te stellen en naar buiten te treden met hun persoonlijke ervaringen van verkrachting en aanranding. De uitspraak over de strafmaat voor Weinstein vindt plaats op 11 maart.

Advocate Gloria Allred, die sommige van Weinsteins slachtoffers vertegenwoordigt, vroeg vandaag of de man een bijzondere behandeling kreeg in het ziekenhuis in plaats van op de ziekenboeg van de gevangenis.