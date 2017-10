Weinstein wil zijn emails terug TK

Bron: ANP 0 EPA Celebrities De van seksueel misbruik beschuldigde Harvey Weinstein heeft zijn voormalig eigen bedrijf The Weinstein Company voor de rechter gedaagd om zijn papieren en e-mails terug te krijgen. De producer werd op 8 oktober ontslagen als president van zijn bedrijf nadat diverse vrouwen hadden verteld door Weinstein te zijn lastiggevallen en te zijn verkracht.

De advocaten van Weinstein willen zijn documenten en correspondentie bekijken om te zien of er enige informatie is die hem kan vrijpleiten en om te onderzoeken of hij onterecht is ontslagen. De producer heeft tot dusver alle beschuldigingen ontkend.



De Noorse actrice Natassia Malthe vertelde gisteren nog in 2008 te zijn verkracht door Weinstein na afloop van de Bafta Awards. Haar advocaat liet tegenover BBC weten dat Malthe overweegt aangifte te doen. Zeker vijftig vrouwen hebben ondertussen hun beklag gedaan over Weinstein.