Weinstein veroordeeld tot 23 jaar cel

11 maart 2020

16u06 64 Celebrities Harvey Weinstein (67) is zonet in New York veroordeeld tot 23 jaar cel. De voormalige filmproducent werd vorige maand schuldig geacht aan verkrachting en aanranding, waar hij een celstraf tot maximum 29 jaar voor had kunnen krijgen.

Eind februari oordeelde een jury van zeven mannen en vijf vrouwen dat Harvey Weinstein, ooit een van de machtigste filmproducenten, schuldig was aan de verkrachting van actrice Jessica Mann in 2013 en de aanranding van productieassistente Mimi Haleyi in 2006. Weinstein werd schuldig bevonden aan twee van de vijf aantijgingen: criminele seksuele mishandeling met voorbedachten rade en verkrachting zonder voorbedachten rade. Daarvoor kon hij respectievelijk 25 en 4 jaar celstraf krijgen. In totaal moet Weinstein nu dus 23 jaar gevangenisstraf gaan uitzitten. Hij kreeg 20 jaar voor de criminele seksuele mishandeling met voorbedachten rade en 3 jaar voor verkrachting zonder voorbedachten rade. Hij moet zijn straffen achtereenvolgens uitzitten en zal nadien nog 5 jaar onder toezicht staan. Rechter James Burke zei bij de uitspraak tegen Weinstein: “Dit is misschien je eerste veroordeling, maar het is niet je eerste misdrijf.”

Eisen

De verdediging eiste echter slechts vijf jaar gevangenisstraf voor Weinstein, het absolute minimum. Zijn advocaten halen aan dat de rechter rekening zou moeten houden met de vergevorderde leeftijd van de producent, zijn medische problemen en gebrek aan crimineel verleden. “Zijn vrouw verliet hem, hij werd ontslagen van The Weinstein Company - in het kort: hij verloor alles.” De openbare aanklagers vroegen dan weer om een straf die ‘in verhouding is met de ernst van zijn misdrijven.’ Aanklager Joan Illuzzi vroeg rechter James Burke dan ook om de maximumstraf van 25 jaar.

Emotionele getuigenissen

De zes vrouwen die tegen Weinstein getuigden op de rechtszaak - Haleyi, Mann, actrice Annabella Sciorra en drie andere vrouwen - zaten woensdag op de eerste rij in de rechtszaal om de strafmaat aan te horen. Haleyi bracht nog een emotionele getuigenis. “De aanval heeft me diep geraakt", zei ze. “Mentaal en emotioneel, mogelijk onherstelbaar, mogelijk voor altijd.” Ze voegde eraan toe dat de afgelopen jaren “ondraaglijk stresserend” geweest waren, en dat ze opgelucht was dat ook Weinstein niet boven de wet stond. “Hij heeft me niet alleen ontdaan van mijn waardigheid als mens en als vrouw ... Hij heeft ook mijn zelfvertrouwen en geloof in mezelf verminderd.”

Jessica Mann vroeg rechter Burke om de maximumstraf voor verkrachting toe te kennen: “Ik wil het geschenk om te allen tijde te weten waar Weinstein is", zei ze. “Twaalf mensen hebben Harvey unaniem schuldig bevonden aan verkrachting. Dat is geen gemakkelijke taak.” Dat hij voor haar verkrachting maximum vier jaar cel zou kunnen krijgen, slaat haar met verbazing, vertelde ze. “Waarom ben ik niet meer waard dan cocaïne?”

Weinstein zelf kwam in een rolstoel aan. Hij kampt al langer met medische problemen. Meteen na zijn veroordeling in februari werd hij overgebracht naar het Bellevue Hospital in Manhattan. De 67-jarige Weinstein klaagde over pijn op de borst en bleek een te hoge bloeddruk te hebben. In het ziekenhuis onderging hij een behandeling waarbij een blokkade in de aderen bij zijn hart werden weggehaald, aldus zijn woordvoerder. Vorige week werd de voormalige filmproducent dan eindelijk overgebracht naar gevangenis Rikers Island, waar hij zou verblijven tot zijn strafmaat vandaag bekend gemaakt werd.

Ook hij richtte het woord tot de aanwezigen in de rechtszaal. “Ik voel wel degelijk wroeging”, zei hij, nauwelijks hoorbaar. “Ik voel het diep in mijn hart. Ik zal mijn tijd doorbrengen met te proberen om een betere persoon te worden." Toch haalde hij ook uit naar het rechtssyteem: “Ik maak me zorgen over dit land”, zei hij. “We gaan nu door een crisis in ons land, die in wezen met mij is begonnen. Ik was het eerste voorbeeld en ondertussen werden al veel mannen beschuldigd van misbruik, iets wat ik denk dat niemand van ons heeft begrepen”, ging hij verder. En over de vrouwen die hem beschuldigden zei hij: “Ik ga niet zeggen dat het geen geweldige mensen waren. Ik heb heel erg leuke tijden met hen beleefd.”

Ontluizing

Na de veroordeling wordt Weinstein overgebracht naar een opvangcentrum in Fishkill, New York. Vervolgens zal hij naar een gevangenis in de staat New York gebracht worden om zijn straf uit te zitten. Als onderdeel van zijn onthaalprocedure, zal de voormalige filmproducent naar verluidt een douche moeten nemen en wordt hij ontluisd. Vervolgens moet hij een video ter preventie van zelfmoord bekijken. Wat dat laatste betreft, zal Weinstein waarschijnlijk goed in de gaten gehouden worden, nadat financier en zedendelinquent Jeffrey Epstein zelfmoord pleegde in de federale gevangenis van Manhattan. “Ze gaan ervoor zorgen dat hem niets overkomt”, liet voormalig bewaker Martin Horn optekenen. “Niet omdat hij belangrijk is, maar gewoon vanuit het oogpunt van public relations. Dat zou ongelofelijk gênant zijn.”

