Weinstein verlaat Los Angeles na ruzie met dochter: "Ik heb hulp nodig"

Bron: TMZ 0 EPA Hollywoodproducer Harvey Weinstein wordt beschuldigd van seksuele intimidatie, aanranding en misbruik van zijn machtspositie. Celebrities Na een tumultueuze week zou Harvey Weinstein zijn belofte om zich te laten behandelen in een ontwenningskliniek waarmaken. Na een opstootje bij zijn dochter in Los Angeles zou de invloedrijke Hollywoodbaas gisteren met een privéjet vertrokken zijn om zich te laten opnemen in een ontwenningskliniek in Arizona. Vlak voor hij opsteeg vertrouwde hij aan de paparazzi toe dat hij hulp nodig heeft.

De 22-jarige dochter van Harvey Weinstein zou gisterenochtend de hulpdiensten hebben gebeld. De producent was bij Remy en had haar tijdens een ruzie naar het hoofd geslingerd "dat ze het erger maakte". Dan zou hij aan voorbijrijdende bestuurder om een lift gesmeekt hebben. Het meisje kon dan haar vader toch overtuigen terug naar binnen te gaan. Niet veel later daagde de politie aan haar huis op. Remy zou aan de telefoon gezegd hebben dat haar vader met zelfmoordneigingen kampte en dat hij depressief was. Toen de agenten opdaagden, hing Remy echter een heel ander verhaal op. Weinstein zou niet met zelfmoordneigingen kampen, maar de twee hadden wel ruzie gemaakt, dat meldt de showbizzsite TMZ.

Later op de dag stapte Weinstein dan op het vliegtuig richting Arizona. Bij zijn vertrek aan het huis van zijn dochter stonden de paparazzi hem op te wachten. Aan de fotografen zei Weinstein dat het niet goed met hem gaat. Ook smeekte hij om een tweede kans en gaf hij toe dat hij hulp nodig had. Maar niet veel later haalde hij uit naar de sterren die hem beschuldigden van aanranding. "Ik ben niet niet zoals die kl**tzakken die je als vuil behandelen."

Ontwenningskliniek

Weinstein is gisterenavond met een privéjet vertrokken naar Wickenburg in Arizona, zo meldde showbizzsite TMZ. Daar ligt het ontwenningscentrum Meadows, een instelling gespecialiseerd in de behandeling van seksverslavingen. Maar het is nog niet officieel bevestigd waar de 65-jarige producer zich zal laten behandelen. Eerdere berichten rapporteerden dat hij naar het buitenland zou vertrekken nadat tal van actrices onthulden dat hij zijn machtspositie binnen zijn bedrijf Weinstein Company en de filmindustrie misbruikte om vrouwen te overtuigen tot seksuele handelingen. Ook heeft hij zich schuldig gemaakt aan intimidatie en aanranding van tal van vrouwen.

Vrouw pakt haar biezen

Maar Weinsteins plannen om naar het buitenland te gaan werden geannuleerd omdat zijn team wil dat hij een behandeling in de VS volgt. Gisteren zei Georgina Chapman, die al 10 jaar getrouwd is met Weinstein, dat ze hem verlaat. "Mijn hart breekt voor alle vrouwen die hebben geleden onder zijn onvergeeflijke daden. Ik heb ervoor gekozen om Weinstein te verlaten. Voor onze jonge kinderen zorgen is nu mijn prioriteit. Ik vraag de media om mijn privacy te respecteren."

Hier kunnen patiënten bekomen tijdens hun behandeling in The Meadows.

Populair bij sterren

Een behandeling in het centrum is niet goedkoop. Patiënten betalen meer dan 3.000 dollar per nacht in The Meadows. Bekende namen als Tiger Woods, Kate Moss, Michael Phelps, Donatella Versace en Ronnie Wood gingen Weinstein al voor. Het centrum ligt op een gigantisch domein in de Sonorawoestijn op 80 kilometer van Phoenix. Het is een psychiatrisch centrum dat patiënten helpt om gedragsstoornissen, psychologische problemen en verslavingen aan te pakken. Therapeuten werken er met een programma van 12 stappen. Een behandeling voor een seksverslaving duurt er doorgaans 45 dagen.

