Weinstein probeerde gevoelige documenten te vernietigen: "Het zwaard van Damocles hing boven zijn hoofd, maar hij deed net alsof er niets aan de hand was" MVO

06u45

Bron: ANP 0 EPA Harvey Weinstein Celebrities In de dagen voor de vernietigende publicatie in The New York Times, deed Harvey Weinstein er alles aan de schade te beperken. De inmiddels gevallen Hollywood-producent zocht de schuld niet bij zichzelf, maar was vooral op zoek naar de mensen die informatie gelekt zouden hebben over hem. Dit meldt Vanity Fair. "Hij wilde hoe dan voorkomen dat het stuk van Ronan Farrow werd gepubliceerd."

In het Vanity Fair-artikel staat dat de eens zo gevierde man zoveel mogelijk bewijs probeerde te vernietigen en uiterst achterdochtig werd naar de mensen om hem heen. "Iemand heeft al mijn informatie aan de New York Times doorgegeven, iemand heeft het nummer van mijn chauffeur gegeven, mijn hele adresboek ligt op straat en allerlei types uit mijn verleden worden gebeld. Ze bellen zelfs mensen in het buitenland!", brieste Weinstein tegen een voormalig medewerker van The Weinstein Company.

Weinstein zou geprobeerd hebben een uiterst gevoelig document te vernietigen, de zogenaamde 'HW Friends'. Dit was een lijst met namen van 63 vrouwen, geordend op locatie: New York, Los Angeles, het Verenigd Koninkrijk en Cannes. Hoewel het niet bekend is of Harvey zich misdragen heeft ten opzichte van deze vrouwen, is het verdacht dat juist dit document moest verdwijnen. Vanity Fair heeft een kopie van deze lijst in handen.

Hoewel het zwaard van Damocles al boven zijn hoofd hing, deed Weinstein op kantoor alsof er niets aan de hand was, zegt zijn PR-manager van The Weinstein Company Nicole Quenqua. "Het was alsof hij gewoon een ijsje met spikkels at, dat hij net op straat had gekocht. Hij zei letterlijk dat hij niks verkeerd had gedaan. Ja, misschien waren sommige dingen ietwat immoreel, maar zeker niet illegaal. Zo legde hij dat dan uit."

Toen het artikel van Farrow werd gepubliceerd, belde Weinstein direct naar Nicole. "Of ik naar boven kon komen met mijn PR-team. Toen heb ik gezegd, met tranen in mijn ogen van woede: Nee, dat gaat niet gebeuren. Mijn team blijft hier bij mij."