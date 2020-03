Weinstein opnieuw naar de gevangenis gebracht SDE

17 maart 2020

08u24

Bron: Page Six 0 Celebrities Na een kort verblijf in het ziekenhuis bevindt Harvey Weinstein (67) zich opnieuw in de cel. Maandag werd de veroordeelde filmproducent overgebracht naar Rikers Island, waar hij zijn overplaatsing afwacht.

Vorige week woensdag werd Harvey Weinstein veroordeeld tot 23 jaar cel voor verkrachting en aanranding. Dat kwam blijkbaar zwaar binnen, want de filmproducent klaagde meteen over een verhoogde bloeddruk. Daarom werd hij in plaats van de gevangenis naar het ziekenhuis gebracht. “Zijn bloeddruk steeg naar een gevaarlijk niveau, en gezien de ingreep van vorige week waarbij enkele vernauwde slagaders wijder gemaakt werden, hebben ze hem naar Bellevue gebracht om hem in de gaten te houden en te controleren", zei woordvoerder Juda Engelmayer daarover.

Ondertussen gaat het dus beter met Weinstein. Hij werd maandag overgebracht naar Rikers Island, waar hij in de ziekenboeg verblijft. Binnenkort wordt hij overgebracht naar een andere staatsgevangenis, waar hij zijn straf zal moeten uitzitten. Verwacht wordt dat dat Fishkill Correctional Facility in Beacon of Mohawk Correctional Facility in Rome zal zijn.

Binnenkort moet Weinstein trouwens opnieuw voor het gerecht verschijnen, maar dan in Los Angeles. Hij wordt er aangeklaagd voor het misbruik van twee vrouwen uit 2013. Hij riskeert mogelijk nog een extra 28 jaar gevangenisstraf.