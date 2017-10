Weinstein nu ook uit producersvereniging gezet ib

Harvey Weinstein. Celebrities De wegens seksueel misbruik in opspraak gekomen Harvey Weinstein is maandag officieel uit de Producers Guild of America (PGA) gezet. De verenging zal seksueel misbruik niet tolereren, klinkt het.

"In het licht van de breed uitgemeten berichtgeving over Weinsteins gedrag - met nieuwe meldingen die nog steeds aan de oppervlakte komen - heeft de raad van bestuur unaniem beslist om Weinstein levenslang te verbannen", luidt het in een mededeling van de PGA.

Eerste keer

Volgens de vereniging gaat het om de eerste keer dat ze een dergelijke maatregel neemt. "Deze ongeziene stap toont aan hoe serieus de PGA de verschillende meldingen van Weinsteins decennialange verwerpelijke gedrag neemt. Seksuele intimidatie kan niet langer getolereerd worden in onze sector en binnen de rangen van de PGA."

Sinds de eerste artikels over beschuldigingen tegen het Hollywoord-icoon vorige maand gepubliceerd werden door de New York Times en de New Yorker, hebben al meer dan tachtig vrouwen Weinstein beschuldigd van verkrachting en seksuele intimidatie.