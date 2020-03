Weinstein noemde actrice Kate Beckinsale “stomme trut” omdat ze geen kleedje droeg op filmpremière BDB

13 maart 2020

12u41 0 Celebrities Actrice Kate Beckinsale (46) heeft op Instagram haar negatieve ervaringen gedeeld met de voor aanranding en verkrachting veroordeelde filmproducent Harvey Weinstein (67). “Hij schold me uit omdat ik op de première van ‘Serendipity’ een pak droeg in plaats van een strak kleedje”, schrijft ze.

Na de première van ‘Serendipity’, op 6 oktober 2001 wordt Beckinsale op het matje geroepen bij Weinstein. De voormalige filmproducent stak daarbij een hele scheldtirade af. “Als ik een première organiseer, draag je een strakke jurk”, schreeuwde hij. “Je schudt met je kont en met je borsten. Je loopt er niet bij als een lesbienne.” Door de schok barstte Beckinsale in tranen uit.

Nog geen maand vóór de première vonden de aanslagen op de Twin Towers plaats in New York. Dat de acteurs daarom het evenement in z’n geheel wilden afzeggen, maakte Harvey volgens Kate niets uit. Het enige wat hem interesseerde was haar outfit. “Hij zei: ‘Het boeit mij niet. Het is mijn première en als ik pussy op de rode loper wil, dan krijg ik dat.’ Schreeuwend. Woest.”

Terwijl Kate werd uitgescholden, speelde haar dochter van nog geen twee jaar oud in een andere kamer. Zo snel als ze kon verliet ze met het meisje het huis van Harvey.

Weinstein werd eerder deze week veroordeeld tot 23 jaar cel voor de aanranding en verkrachting van twee vrouwen. “Een opluchting. Ik hoop dat het aantoont dat zo’n gedrag echt niet meer getolereerd kan worden in de filmindustrie”, schrijft de actrice. Nadat de voormalige filmproducent zijn straf had gehoord, werd hij naar het ziekenhuis overgebracht wegens hartproblemen.

