Weinstein na veroordeling naar het ziekenhuis gebracht wegens ‘pijn op de borst’ Redactie/IB

25 februari 2020

03u34

Bron: ANP/BuzzE, AD 0 Celebrities Enkele uren na zijn veroordeling wegens seksueel misbruik is Harvey Weinstein naar het ziekenhuis gebracht. Dat heeft zijn woordvoerder laten weten. De rechter had Weinstein, die tot zijn veroordeling op borgtocht vrij was, juist naar de gevangenis gestuurd in afwachting van zijn strafeis.

In handboeien verliet de 67-jarige Weinstein maandagmiddag de rechtszaal in Manhattan om naar de gevangenis op Rikers eiland te worden gebracht. Maar nog geen enkele uren later werd hij overgebracht naar het Bellevue Hospital in Manhattan, zo melden diverse Amerikaanse media. De 67-jarige Weinstein klaagde over pijn op de borst en bleek een te hoge bloeddruk te hebben. Dit heeft zijn woordvoerder aan Amerikaanse media laten weten.

Weinstein was tot zijn veroordeling van maandag vrij op een borgsom van 2 miljoen, maar rechter James Burke beval hem naar de gevangenis te brengen tot zijn definitieve straf bekend wordt op 11 maart. Zijn advocaat, Donna Rotunno, had er bij de rechter juist op aangedrongen om hem vrij te laten, vanwege een mislukte rugoperatie waardoor hij bepaalde medicijnen nodig zou hebben om te voorkomen dat hij blind wordt. Weinstein verscheen de meeste dagen voor de rechtbank achter een rollator die hij nodig zou hebben vanwege die rugproblemen.

