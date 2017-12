Weinstein huurde roddeljournalist in om zijn beschuldigers zwart te maken MVO

16u35 0 AP Harvey Weinstein Celebrities Een journalist beweert dat de van seksueel misbruik beschuldigde Harvey Weinstein hem probeerde in te huren om bepaalde vrouwen te bespioneren en zwart te maken. De feiten zijn in december vorig jaar al hebben plaatsgevonden, gezien Weinstein de bui toen al voelde hangen.

"Hij ze me dat ze een 'Cosby' met hem zouden uithalen," klinkt het bij journalist A.J. Benza. "Hij vermoedde toen al dat een New Yorks magazine zijn wandaden op het spoor was. Het was zijn doel om de vrouwen die tegen hem zouden getuigen door het slijk te halen zodat hun verhaal minder geloofwaardig werd of om hen om te kopen, maar daarvoor moest hij eerst uitzoeken wie er precies met het magazine aan het praten was. Ik zou undercover aankloppen bij het magazine en me voordoen als een auteur die een boek over het Weinstein-schandaal schreef. Zo moest ik achterhalen welke vrouwen er tegen hem zouden getuigen."

Uiteindelijk kwam er van het plan niet veel in huis, en huurde Weinstein privédetectives in om de vrouwen te bespioneren. "Ik dacht niet dat het plan zou werken," gaat Benza verder. "Maar hij bood me destijds wel 20.000 dollar per maand aan voor de job. Als ik toen had geweten hoe ernstig de situatie was, had ik het zelfs nooit overwogen om hem te helpen."