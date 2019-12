Weinstein geeft wereldvreemd interview: “Ik heb meer gedaan voor vrouwen dan andere filmmakers” SDE

16 december 2019

09u14

Bron: The New York Post 5 Celebrities Afgelopen weekend gaf Harvey Weinstein (67) vanop zijn ziekenhuisbed een exclusief interview aan de New York Post. De gewezen filmproducent, die door meer dan tachtig vrouwen van seksueel misbruik beschuldigd wordt, wilde zo aantonen dat hij wel degelijk gezondheidsproblemen heeft. Maar het waren vooral zijn uitspraken vol zelfmedelijden die de aandacht trokken.

Het was al meer dan een jaar geleden dat Harvey Weinstein nog eens met de pers gesproken had. Sinds hij in beschuldiging gesteld werd van verkrachting en seksueel misbruik, verdween hij bijna helemaal uit het publieke leven. Enkel op hoorzittingen, in afwachting van zijn proces dat op 6 januari begint, wordt hij nog gezien. Het is op zo'n recente hoorzitting dat de voormalige filmproducent met een wandelrekje en ondersteund door bodyguards gefotografeerd werd. Het resultaat van een auto-ongeluk in augustus, beweerde Weinstein, maar critici vonden dat hij enkel medelijden probeerde op te wekken. Daarom gaf hij een interview met de New York Post. Een dag eerder had Weinstein een drie uur durende operatie aan zijn ruggengraat laten uitvoeren, en hij wil bewijzen dat hij zijn gezondheidsproblemen niet overdrijft. “Dit was een belangrijke operatie”, klinkt het vanuit de luxe ziekenhuiskamer in New York, met marmeren badkamers, Italiaans linnen en privé-kok. Het enige dat de illusie van een chique hotel doorprikt, is de enkelband die ostentatief naast zijn ziekenhuisbed ligt.

Vergeten man

Echt veel zin heeft Weinstein, die er volgens de journalist bleek en vermoeid uitziet, niet in het interview. Vragen over de rechtszaak en de beschuldigingen die tegen hem lopen, zijn uit den boze. Wanneer een vraag gesteld wordt die hem niet bevalt, dreigt Weinstein ermee om het interview vroegtijdig te beëindigen. Maar over zichzelf wil hij wél praten. “Ik voel me als de vergeten man”, mijmert de filmproducent vol zelfmedelijden. “Ik heb meer films gemaakt die geregisseerd waren door vrouwen en die over vrouwen gingen dan eender welke filmmaker, en dan heb ik het over dertig jaar geleden. Dan heb ik het niet over nu, nu het plots in de mode is. Ik deed het eerst! Ik was de pionier!” klinkt het trots. “Maar dat werd allemaal uitgewist omwille van wat er gebeurde. Mijn werk is vergeten.”

Gwyneth Paltrow

Dat steekt, zegt Weinstein: “Ik wil dat deze stad erkent wie ik was in plaats van wie ik geworden ben.” En dat hij een grote meneer was, daar heeft hij genoeg voorbeelden van. Zo haalt hij onder meer Gwyneth Paltrow aan. “In 2003 kreeg Gwyneth Paltrow 10 miljoen dollar om de film ‘View from the Top’ te maken”, herinnert Weinstein zich. “Ze was daarmee de best betaalde vrouwelijke acteur in een onafhankelijke film. Beter betaald dan alle mannen.” Opvallend: diezelfde goed betaalde actrice beweert dat Weinstein haar in 1994, toen ze 22 jaar oud was, onder valse voorwendselen naar zijn hotelkamer lokte en probeerde haar te masseren. Ze kon ontkomen en vertelde over het voorval aan haar toenmalige partner Brad Pitt. En jaren later was Gwyneth een van de eerste actrices die telefonisch over haar aanvaring met Weinstein getuigde aan The New York Times, en zo een sneeuwbaleffect veroorzaakte voor andere slachtoffers.

Iets terugdoen

Maar er is meer. Weinstein praat trots over zijn inzet voor goede doelen en sociale problemen. Zo herinnert hij zich dat Madonna hem eens uitnodigde om de documentaire ‘Paris is Burning’ te gaan zien, over de balcultuur in New York waar ook onder meer homo- en transgendergemeenschappen bij betrokken zijn. “Ik begreep het feestelijke karakter van de film en kocht meteen de distributierechten”, pocht de filmproducent. “Hetzelfde is waar voor ‘Transamerica’. Felicity Huffman kreeg er zelfs een Academy Award voor”. Dat klopt echter niet: hoewel Huffman genomineerd werd voor een Oscar, kon ze die niet verzilveren. Maar het kan Weinstein niet deren: “Dit was een bedrijf dat sociale problemen aanpakte en aan de kaak stelde”, klinkt het.

“Kijk: ik heb een succes van mezelf gemaakt”, besluit Weinstein. “Ik had geen geld, en ik bouwde een serieus imperium op met Miramax. Daarna besloot ik om ook iets terug te doen. Als je je herinnert wie ik toen was, dan trek je misschien ook wat van de recente dingen in twijfel.”

