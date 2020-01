Weinstein eindelijk voor de rechter, maar hoe zit het vandaag met al die andere bekende zedenzaken? MVO

08 januari 2020

Het proces rond Hollywoodmagnaat Harvey Weinstein is na meer dan twee jaar eindelijk van start gegaan in New York. Hij was echter lang niet de enige die de afgelopen jaren door meerdere vrouwen werd beschuldigd van seksueel misbruik.

Voor Harvey Weinstein, de man die in 2017 de focus was van de #MeToo-beweging, is de dag des oordeels bijna aangebroken. Meer dan twee jaar nadat de aanklachten voor seksuele agressie tegen Weinstein bekend zijn geraakt, is de voormalige Amerikaanse filmproducer vandaag om in New York voor de rechtbank verschenen. De gevallen filmmagnaat werd overigens ook in Los Angeles aangeklaagd in verband met seksuele misdrijven.

Meer dan 80 vrouwen, onder wie de actrices Angelina Jolie, Ashley Judd, Uma Thurman en Salma Hayek, hebben Weinstein beschuldigd van seksuele aanvallen. Het proces in New York zal meerdere weken duren en draait vooral om twee aanklachten: een vrouw zegt tot orale seks te zijn gedwongen, de andere zegt in 2013 te zijn verkracht.

Maar de #MeToo-beweging bracht meer teweeg dan enkel de zaak Weinstein. Ook deze personen werden beschuldigd van seksueel geweld. Dit is hoe de status quo van hun zaak er vandaag uitziet.

Jeffrey Epstein - overleden voor uitspraak

Miljardair Jeffrey Epstein werd beschuldigd van kindermisbruik. Hij verhandelde tientallen minderjarige meisjes en dwong hen om seks te hebben met hem, maar ook met andere machtige mannen. Epstein beroofde zichzelf van het leven in zijn cel.

Het openbaar ministerie in New York beschuldigde Jeffrey Epstein ervan tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. Tussen 2002 en 2005 zou hij in New York en Florida een illegaal netwerk voor vrouwenhandel hebben uitgebouwd. Sommige meisjes zouden niet ouder dan 14 jaar geweest zijn. Epstein riskeerde een celstraf tot 45 jaar. Zelf beweerde hij altijd onschuldig te zijn. Gisteren nog werd een nieuwe lading van eerder verzegelde juridische documenten openbaar gemaakt. Daarin stonden nieuwe, verontrustende details over wat zich afspeelde in Epsteins huizen.

Het was niet de eerste zaak tegen de ondernemer. In 2008 werd Epstein al eens veroordeeld voor gedwongen prostitutie. Hij werd toen ook verdacht van het misbruiken van tientallen meisjes. Door een deal te sluiten met de openbaar aanklager ontliep hij een mogelijk levenslange celstraf. Uiteindelijk zat hij dertien maanden vast op het moment van zijn dood.

Prins Andrew - nog niet in beschuldiging gesteld

De Britse prins Andrew (59) ligt al een tijdje onder vuur vanwege zijn hechte band met de veroordeelde pedofiel Jeffrey Epstein. Die laatste zou Andrew hebben gekoppeld aan minderjarige meisjes. Twee vrouwen beschuldigen hem ondertussen van verkrachting. Andrew staat voorlopig nóg niet op het lijstje van mensen die de Amerikaanse FBI wil ondervragen in verband met het onderzoek naar seksueel misbruik van Epstein. Het onderzoek verkeert op dit moment nog in een vroeg stadium, en er wordt enkel gefocust op de hoofdverdachten, zoals Ghislaine Maxwell, de vriendin van Jeffrey.

Er zouden wel gerechtelijke klachten tegen Andrew worden neergelegd door de vrouwen hij misbruikt zou hebben. Zij hebben al advocaten onder de arm genomen, dus het is mogelijk dat er alsnog een zaak tegen Andrew wordt opgestart.

Ghislaine Maxwell - gezocht door de FBI

Ghislaine Maxwell (58), de voormalige vriendin van de veroordeelde Jeffrey Epstein, zou vrezen voor haar leven. Omdat de Britse vrouw - die al langer wordt genoemd als sleutelfiguur binnen het seksnetwerk van Epstein - doodsbedreigingen krijgt, zou ze inmiddels 24/7 bewaakt worden door voormalige Amerikaanse militairen.

Ze zou minderjarige meisjes onder druk hebben gezet om tegen betaling seksuele diensten te verlenen aan de miljardair, een misdrijf waar ze binnenkort naar alle waarschijnlijkheid voor naar de rechtbank moet.

Maxwell leeft compleet ondergedoken en is al jaren niet meer in het openbaar gezien. Niemand weet waar ze verblijft. De FBI is ondertussen naar haar op zoek, omdat ze een cruciale getuige is in onder andere de zaak van prins Andrew. Maxwell blijft tot op de dag van vandaag alle schuld ontkennen.

Kevin Spacey - zaak verworpen

In september overleed de masseur die Kevin Spacey had aangeklaagd voor seksueel misbruik. De man had een rechtszaak aangespannen, maar de strafrechtelijke procedure werd in oktober gestaakt. De openbare aanklager concludeerde destijds dat “de beschuldigingen van seksueel misbruik niet bewezen kunnen worden zonder medewerking van het slachtoffer.” Maandag werd de hele zaak verworpen, met geen mogelijkheid om de zaak later nog eens opnieuw in te dienen.

“In tegenstelling tot wat in sommige nieuwsberichten wordt beweerd, betaalde meneer Spacey geen geld om de rechtszaak te ‘schikken’”, liet zijn advocate Jennifer L. Keller weten aan The Los Angeles Times. Volgens haar besloten de nabestaanden van de masseur om de civiele zaak te verwerpen.

Spacey zelf heeft het voorval altijd ontkend. De 60-jarige acteur werd in oktober 2017 voor het eerst beschuldigd van seksueel wangedrag door acteur Anthony Rapp. Daarna volgden nog veel meer verhalen over grensoverschrijdend gedrag van Spacey. Afgelopen zomer werden civiele en strafrechtelijke zaken in de Amerikaanse staat Massachusetts geseponeerd. In Londen, waar Spacey jarenlang werkte als artistiek directeur van het Old Vic theater, lopen nog verschillende onderzoeken.

Bill Cosby - veroordeeld

Meer dan 60 vrouwen hebben Bill Cosby al beschuldigd van seksueel misbruik. Hij heeft het hoger beroep verloren tegen zijn veroordeling voor het drogeren en seksueel misbruiken van Andrea Constand, een voormalig medewerkster van Temple University, in 2004. Dat zou zijn gebeurd in zijn huis in de buurt van Philadelphia.

Het hof van beroep in Pennsylvania verwierp vandaag het argument van Cosby’s advocaten dat de rechter hem eerder een eerlijk proces had ontnomen. De 82-jarige Amerikaanse komiek, die in de jaren 80 furore maakte als Dr. Cliff Huxtable in ‘The Cosby Show’, werd in april 2018 schuldig bevonden aan drie aanklachten van seksueel misbruik. Hij kreeg een gevangenisstraf van tussen de drie en de tien jaar opgelegd. Het was de eerste veroordeling van een beroemdheid na de opkomst van de #MeToo-beweging. Cosby wordt momenteel dus vastgehouden.

R. Kelly - rechtszaak loopt nog

R. Kelly wordt ervan verdacht in 1994 een medewerker van de overheid te hebben omgekocht om de destijds 15-jarige Aaliyah een vals identiteitsbewijs te bezorgen, zodat hij met haar kon trouwen. Kelly was op dat moment 27 jaar. Zoals verwacht pleitte R. Kelly onschuldig. Eind vorige maand verscheen hij voor de rechter.

In de tenlastelegging staat dat R. Kelly op 30 augustus 1994 een overheidsmedewerker omkocht om hem een ‘vals identiteitsbewijs’ te bezorgen, voor iemand die alleen geïdentificeerd wordt als ‘Jane Doe’. Een dag later zou de 27-jarige zanger met de 15-jarige Aaliyah trouwen tijdens een geheime ceremonie in Chicago. Enkele maanden later werd het huwelijk ongedaan gemaakt vanwege haar jonge leeftijd. In de tenlastelegging wordt niet gezegd voor wie het identiteitsbewijs bedoeld was en wordt ook het huwelijk niet genoemd, maar een persoon die dicht bij het onderzoek staat, bevestigt aan het betrouwbare The Hollywood Reporter dat het wel degelijk om Aaliyah gaat. De advocaten van Kelly hebben altijd volgehouden dat hij niet op de hoogte was van haar echte leeftijd toen ze trouwden. Op de officiële documenten die de staat van Illinois opmaakte voor het huwelijk, staat dat ze 18 was.

De aanklacht is de zoveelste tegen de r&b-zanger. Kelly wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Hij moet in mei voorkomen voor onder meer kidnapping, zwendel en seksuele exploitatie. Een maand eerder staat de zanger voor de rechter in Chicago, waar hij ook beschuldigd wordt van seksueel misbruik. In september moet hij zich opnieuw melden bij een rechtbank in Chicago, voor een losse zaak rond seksueel wangedrag tegenover vier vrouwen, onder wie drie minderjarigen.