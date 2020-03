Weinstein blijft in ziekenhuis tot straf wordt uitgesproken SDE

05 maart 2020

09u23

Bron: Variety 0 Celebrities Harvey Weinstein (67) werd vorige week opgenomen in het Bellevue Hopsital, vlak nadat hij schuldig was bevonden aan twee van de vijf aanklachten tegen hem. Weinstein had last van pijn op de borst en een te hoge bloeddruk, waardoor hij niet direct naar de gevangenis op Rikers Island hoefde. Artsen menen dat het verstandiger is hem voorlopig nog in het ziekenhuis te houden, meldt Variety.

Weinstein blijft ten minste tot 11 maart in het ziekenhuis, de dag waarop hij hoort wat zijn exacte straf zal zijn. Tot die tijd verblijft hij in het gevangenisziekenhuis, waar hij zijn lichaam rust kan geven. Volgens het team van de gevallen Hollywoodproducent krijgt hij geen speciale behandeling en volgt hij puur het advies van zijn artsen op.

"Het is geen geheim dat Weinstein de afgelopen tijd sukkelde met zijn gezondheid. De artsen bij Bellevue achten hem fysiek niet in staat om naar een niet-medische instelling te verhuizen”, aldus een van Weinstein's advocaten. Op de vraag hoe het met de producent ging in aanloop naar het horen van zijn straf, antwoordde de advocaat: "Hij is oké. Het gaat beter met hem en hij ondergaat alles zo goed als mogelijk."

