Weinstein betaalde miljoen dollar aan zwijggeld

07u10 0 EPA Harvey Weinstein Celebrities Harvey Weinstein betaalde een miljoen dollar aan zwijggeld aan het Italiaanse model Ambra Battilana Gutierrez. Zij zou in 2015 door hem zijn aangerand. Nadat ze de som in ontvangst nam, moest ze een contract ondertekenen waarin stond dat ze geen klacht mocht indienen.

Het model was van veel zaken op de hoogte. Ze wist dat Weinstein op dat moment al meerdere vrouwen had misbruikt, en ook daar moest ze over zwijgen. Ambra verklaarde dat ze destijds een grote druk voelde om mee te werken en het contract te ondertekenen.

"Mijn Engels was toen nog niet zo goed," legt ze uit. "Ik wist amper wat ik ondertekende. Alle woorden in het contract waren moeilijk te begrijpen. Ik denk zelfs dat ik nu nog niet alles zou verstaan. Vanaf het moment dat ik mijn handtekening zette, voelde ik dat er iets fout was. Zijn advocaat was tot op dat moment héél zenuwachtig geweest, hij zat te trillen op zijn stoel. Ik besefte niet hoeveel impact mijn beslissing had. Ik dacht alleen aan mijn moeder en mijn broer, die het financieel moeilijk hadden. Ik wilde hen steunen, dus ik nam het geld aan."