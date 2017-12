Weerhouden van het autopsierapport: Chester Bennington deed eerder al een zelfmoordpoging, wilde zich verdrinken in eigen zwembad MVO

10u13 0 REUTERS Chester Bennington (1976-2017) en zijn vrouw Talinda. Celebrities Zopas werd het autopsierapport van Chester Bennington vrijgegeven door de lijkschouwer. Nu blijkt echter dat er informatie ontbreekt in het publieke rapport. TMZ ontdekte namelijk dat er op vraag van zijn vrouw Talinda een gruwelijke zelfmoordpoging werd verzwegen.

Het was bekend dat Linkin Park-zanger Chester Bennington in 2006 al eens een zelfmoordpoging ondernam. Dat was buitenshuis, toen hij dronken was. Wat echter niet werd prijsgegeven, was dat Bennington negen maanden voor zijn uiteindelijke zelfmoord ook een einde aan zijn leven probeerde te maken.

Dat deed hij op een akelige manier: hij werd stomdronken, bond zijn handen vast aan zijn voeten, en sprong toen in het zwembad in zijn achtertuin. Op het laatste nippertje bedacht hij zich, en brak hij net op tijd los om naar de kant te zwemmen.

De informatie zou zijn achtergehouden op vraag van zijn vrouw Talida. De lijkschouwer weigerde, maar haar advocaat kon hem toch overtuigen van haar huwelijksrechten. Niet genoeg echter, om te zwijgen wanneer hij ernaar gevraagd werd, want volgens de man in kwestie zou het niet de gewoonte zijn dat er info over dergelijke dossiers wordt achtergehouden.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

