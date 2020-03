Weer nieuwe aanklachten aan adres R. Kelly MVO

14 maart 2020

10u51

Bron: ANP 1 Celebrities De juridische problemen van R. Kelly blijven zich opstapelen. Nog eens twee vrouwen beschuldigen de r&b-zanger van seksueel misbruik, meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten.

Een van de vrouwen die Kelly nu ook beschuldigt zegt dat ze minderjarig was toen ze door de zanger werd gedwongen tot seks. De anonieme vrouw zou in 2015 onbeschermde seks hebben gehad met Kelly, die zijn bedpartners niet vertelde dat hij herpes had. Ook de tweede vrouw die nu haar verhaal doet zegt dat ze door de zanger is blootgesteld aan de geslachtsziekte.

Niet alleen de aanklachten van seksueel misbruik zijn toegevoegd aan Kelly’s federale zaak in New York. Ook in de nieuwe zaken zou de zanger zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer mensenhandel en afpersing.

Geen slachtoffers

Met de nieuwe zaken komt de teller voor Kelly in New York op negen te staan. In Kelly’s thuisstaat Illinois wordt de zanger verdacht van nog eens dertien gevallen van seksueel misbruik. In Illinois en Minnesota lopen daarnaast nog onderzoeken naar Kelly.

De zanger wacht de verschillende zaken in hechtenis af. Hij blijft vasthouden aan zijn onschuld, wat zijn advocaat nogmaals herhaalde tegenover TMZ. “Misschien zijn deze vermeende slachtoffers helemaal geen slachtoffers, maar alleen vrouwen die geïnstrueerd zijn”, reageerde Doug Anton op de nieuwe aanklachten. “Jaren later, in het #MeToo-tijdperk, claimen ze dat een relatie waaraan ze uit vrije wil zijn begonnen ‘slecht’ of ‘gewelddadig’ was.”