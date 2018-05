Weer kleinkind onderweg voor Clint Eastwood MVO

23 mei 2018

18u30

Bron: ANP 0 Celebrities Clint Eastwood (87) wordt weer opa. Zijn dochter Francesca is zwanger. Dinsdag liet de 24-jarige actrice voor het eerst haar groeiende buik zien op de rode loper van de Environmental Media Awards in Beverly Hills.

Francesca is voor het eerst in verwachting. Ze is het enige kind van Clint en Frances Fisher en is sinds vorig jaar getrouwd met de Amerikaanse acteur Clifton Collins jr.

Voor de 87-jarige Clint is een kleinkind al lang niet meer bijzonder. Zijn oudste, Clinton, is al 34 jaar.