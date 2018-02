Weer dochter voor Jack Osbourne MVO

Jack Osbourne en zijn vrouw Lisa hebben een dochter gekregen. Het meisje heeft de naam Minnie gekregen, zo maakte de zoon van rocker Ozzy Osbourne op sociale media bekend.

"Hallo allemaal, maak kennis met Minnie! Ze is het nieuwste lid in mijn meisjesgroep", schrijft Jack bij een foto van Minnie.

Lisa beviel in april 2012 van dochter Pearl. In augustus 2013 kondigde het stel aan dat hun tweede kind onderweg was, maar niet veel later kreeg Lisa een miskraam. Hun tweede dochter, Andy, kwam in juni 2015 ter wereld.

Hey everyone meet Minnie! She’s the newest member of my girls only squad. (andy stole the “i” from inch) #girlsrule #playerscurse #happydaddy #hatchling Een foto die is geplaatst door null (@jackosbourne) op 05 feb 2018 om 20:16 CET