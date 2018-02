Weduwe onthult: "Richard Pryor had seks met Marlon Brando" MVO

08 februari 2018

08u30 0 Celebrities Jennifer Lee, de weduwe van komiek Richard Pryor heeft aan Page Six bevestigd dat haar wijlen echtgenoot seks heeft gehad met Marlon Brando en dat hij zich daar absoluut niet voor schaamde. Brando is bij het grote publiek vooral bekend door zijn legendarische rol als Vito Corleone in 'The Godfather'. De affaire van de twee kwam aan het licht door een interview dat muziekproducer Quincy Jones gaf aan Vulture, waarin hij over Brando sprak.

"Brando was de meest charmante motherf*cker ooit! Die pakte echt alles wat hij pakken kon, zeg maar. Echt alles en iedereen... James Baldwin, Marvin Gaye, Richard Pryor."

Jennifer, die tweemaal getrouwd was met Pryor, zei dat hij naar haar toe altijd open is geweest over zijn biseksualiteit. Daarbij meent ze dat zijn 'uitstapjes' ook niet zonder het gebruik van drugs gezien kunnen worden. "In de jaren '70, wanneer dit gebeurd is, waren de drugs nog van zeer hoge kwaliteit, met name de quaaludes. En als je maar genoeg coke nam, had je zelfs seks met een kachel, om diezelfde kachel de volgende dag een bos bloemen te sturen om te bedanken voor de leuke avond."