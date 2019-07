Weduwe James Brown is er zeker van: “Mijn man is vermoord” MVO

16 juli 2019

Tomi Rae Brown (50), de weduwe van James Brown spreekt voor het eerst over haar sterke vermoedens dat haar man gedrogeerd en vermoord is. Brown stierf in 2006 op zijn 73ste, met de diagnose hartfalen als officiële doodsoorzaak.

Ze vertelt aan de Sunday Mirror dat James op mysterieuze wijze om het leven kwam nadat hij aan zijn team vertelde dat hij minder hard wilde gaan werken. Tomi Rae is ervan overtuigd dat zijn manager, David Cannon, achter het overlijden zit. Cannon werd intussen al veroordeeld voor diefstal: hij stak geld in zijn zakken dat eigenlijk naar de familie Brown had moeten gaan.

“Toen ik hoorde dat hij dood was ging ik meteen naar huis, maar ik was buitengesloten”, meent ze. Hun villa in Georgia was van binnenuit op slot. “Hoewel anderen al ter plaatse waren. Er is daar iets gebeurd waarvan niemand wil dat ik het weet, maar wat het ook is, de waarheid zal aan het licht komen. Je kan leugens niet zo lang verbergen.”

Er werd destijds een autopsie uitgevoerd, en in februari dit jaar beweerde dokter Marvin Crawford - die was ingehuurd door CNN - dat zijn dood te wijten was aan een overdosis. Al dan niet zelf toegediend. “Ik denk dat ze hem vermoord hebben”, aldus Tomi Rae. “Ze gaven hem drugs en betaalden hem niet voor zijn werk. Je geeft geen drugs aan iemand waar je om geeft.”

“De ochtend waarop hij stierf belde hij me om te zeggen dat hij naar New York wilde verhuizen. Slecht voor de zaken, was dat. Hij wilde alleen nog kleine shows doen. Hij zei me dat hij het ook aan Cannon ging vertellen. Minder dan 24 uur later was hij dood...”