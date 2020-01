Weduwe Chester Bennington hertrouwt op wel heel bijzondere datum SDE

06 januari 2020

16u04

Bron: TMZ 0 Celebrities Talinda (42), de weduwe van Linkin Park-frontman Chester Bennington, is op oudejaarsavond opnieuw in het huwelijksbootje gestapt. Dat schrijft TMZ. De gelukkige is brandweerman Michael Fredman. Opvallend: ook Talinda en Chester trouwden in 2005 op oudejaarsavond.

Van een bijzondere datum gesproken! Talinda Bennington hertrouwde twee jaar na de dood van Linkin Park-frontman Chester op hun huwelijksverjaardag. Een mooi bewijs dat de zanger niet vergeten wordt. Talinda en haar kersverse echtgenoot Michael Fredman kozen voor het Turtle Bay Resort in Kahuku, Hawaii. Talinda’s drie kinderen - Tyler, Lilly en Lila - waren aanwezig voor de feestelijkheden, net als een hoop familie en vrienden. Volgens verschillende bronnen is Chesters familie erg blij met de nieuwe verbintenis, onder meer omdat Michael een positieve invloed op de kinderen zou hebben.

Drie maanden geleden maakte Talinda bekend dat ze verloofd was. “Ik vertel je nu dat je opnieuw liefde kan vinden na een tragedie", schreef ze toen in een emotioneel bericht op Instagram. “Dat de dood van een soulmate niet het einde van jou betekent. Mijn familie, vrienden en mijn Linkin Park-broers hebben hem allemaal met open armen verwelkomd. Ik blijf Chester eren en ik blijf er mijn missie van maken om te zorgen dat zijn heengaan niet tevergeefs was. Aan iedereen die zelfmoord van dichtbij meemaakte: je kan opnieuw gelukkig worden. Er kan plaats zijn in je hart voor verdriet, vreugde, droefheid en liefde.”

Chester Bennington stapte in 2017 uit het leven.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.