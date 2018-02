Website GeenStijl wordt gerechtelijk vervolgd om plasseksvideo Patricia Paay mvdb

22 februari 2018

16u48

Bron: AD.nl 0 Celebrities Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de beruchte nieuwssite GeenStijl.nl voor het doorplaatsen van het plasseksfilmpje van zangeres en showbizzdiva Patricia Paay (68). Ook twee mannelijke verdachten moeten voor de rechter verschijnen. Het OM in Noord-Holland bevestigt dat het een strafzaak voorbereidt. Over de twee verdachten wil een woordvoerster nog niet meer kwijt.

In de video was te zien hoe Paay plasseks had. Na de publicatie van GeenStijl werd het filmpje veelvuldig gedeeld op sociale media. Paay deed aangifte tegen de websites GeenStijl en Dumpert voor het doorplaatsen van de video. GeenStijl gaf destijds wel gehoor aan een verzoek van haar advocaat om een twitterbericht met de beelden van de site te verwijderen.

De politie verhoorde vorig jaar mannen uit de plaatsen Beverwijk en Lelystad, maar of zij ook degenen zijn die voor de rechter moeten verschijnen wil het OM niet zeggen. Aan de tenlastelegging wordt nog gewerkt. Justitie beschuldigt de verdachten vooralsnog van smaad, maar mogelijk komen daar nog andere feiten bij.

GeenStijl reageert laconiek op de zaak. ,,Heel Holland pieste in de broek van het lachen. Maar het is nu allemaal de schuld van GeenStijl. Enfin. We houden het niet droog hier, en zijn reuzebenieuwd hoe dit potje juridisch verpissen gaat eindigen.''

ln 2016 kreeg GeenStijl van het Europees Hof van Justitie ongelijk in een zaak die was aangespannen door Sanoma, de uitgever van Playboy. Het doorlinken van gelekte naaktfoto’s van het Nederlandse realityfenomeen Britt Dekker uit Playboy bleek een schending van het auteursrecht.

Playboybunny

Net vandaag raakte bekend dat Patricia Paay van de troon wordt gestoten als oudste playboybunny. Zelf verscheen de 68-jarige diva op haar zestigste op de cover, nu raakte bekend dat voormalig Bondgirl Jane Seymour (67) op de cover zal verschijnen.