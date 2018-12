We googelden het afgelopen jaar vooral overleden celebrities KD

12 december 2018

12u06

Bron: Google 0 Celebrities Elk jaar onthult Google met ‘Year in Search’ de meest trending zoekopdrachten per land. Zowel in België als Nederland is de overleden dj Avicii lijsttrekker. Opvallend: in België staan, op drie uitzonderingen na, alleen overleden sterren in de top 10.

Avicii staat op kop in de lijst. De twintiger stapte in april uit het leven, wat voor een schokgolf in de muziekwereld zorgde. De Franse zangeres France Gall, die op 70-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker, volgt op de tweede plek. Plaats vier is voor de vermoorde rapper XXXtentacion. Hij wordt gevolgd door Mac Miller, de ex van Ariana Grande, die geheel onverwacht aan een overdosis overleed.

Charles Aznavour, Stan Lee en Stephen Hawking staan respectievelijk op de zesde, zevende en achtste plaats in de notering.

Slechts drie van de tien meest gegoogelde celebrities zijn nog in leven. Meghan Markle, die voor het huwelijk van het jaar zorgde, staat het hoogst genoteerd op de derde plaats. Grappig detail: haar echtgenoot prins Harry is in de top tien nergens te bespeuren. De hekkensluiters van de top tien zijn Sylvester Stallone en Demi Lovato. Die laatste kwam in het nieuws nadat ze een overdosis nam en in het ziekenhuis belandde. Ondertussen is de ster aan de beterhand.

Trending internationale persoonlijkheden in 2018

1. Avicii

2. France Gall

3. Meghan Markle

4. XXXtentacion

5. Mac Miller

6. Charles Aznavour

7. Stan Lee

8. Stephen Hawking

9. Sylvester Stallone

10. Demi Lovato

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.