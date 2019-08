Wayne Rooney is woest na overspelgeruchten: “Genoeg is genoeg, er is helemaal niets gebeurd” SDE

29 augustus 2019

11u40 0 Celebrities Eerder deze week lekten foto’s uit die leken aan te tonen dat voetballer Wayne Rooney (33) overspel pleegde. Zijn vrouw Coleen (33) zou razend zijn en eisen dat haar echtgenoot, die momenteel in Amerika speelt, meteen naar huis komt. Maar volgens Wayne is er niets aan de hand en liegt de Britse krant The Sun over de feiten.

“Genoeg is genoeg”, schrijft een kwade Wayne Rooney op zijn Instagram-pagina. Daarmee reageert de voetballer op de foto’s die The Sun eerder deze week publiceerde. Daarop is te zien hoe Wayne naast een ravissante brunette in een hotel in de Canadese stad Vancouver staat. Volgens de Britse krant zou de dronken Rooney een zeven uur durende kroegentocht geëindigd hebben met een avontuurtje in het Hyatt Regency hotel, waar hij verbleef. “Wayne maakte grapjes met die dame. Ze wachtten even tot de lift kwam en stapten daar samen in”, zei een ooggetuige aan The Sun, die nog meegaf dat het om een aantrekkelijke vrouw ging met tatoeages op haar arm. Vrouwlief Coleen zou uiteraard niet blij zijn met deze nieuwe overspelgeruchten.

Maar Rooney kan met die beschuldigingen niet lachen. “The Sun heeft deze week een groot verhaal gebracht over hoe ik een meisje naar mijn hotelkamer meenam”, schrijft de voetballer op zijn Instagram-pagina. “Ze weten dat het niet waar is en dat ik dat niet gedaan heb. Ze gebruiken mijn naam en die van mijn familie om kranten te verkopen.” En hij zegt stellig: “Er is die nacht niets gebeurd tussen mij en eender welk meisje in Vancouver. Ik ben geen lift binnengestapt met het meisje waarmee ik gefotografeerd ben in de foyer van dat hotel. En het meisje van de foto’s in de club was een van de velen die me heel onschuldig om een handtekening en een foto vroegen.”

Laster

Rooney beweert dat een freelance fotograaf hem en zijn teamgenoten volgde, zonder zijn medeweten of toestemming. “De foto’s die aan de krant verkocht werden waren zo geselecteerd en aangepast om een sensationeel en compleet vals verhaal over mij te maken.” En de voetballer haalt nog stevig uit naar The Sun, die de foto’s origineel publiceerde: “Dit hele verhaal is laster tegen mij. Het is schadelijk voor mijn familie en niet iets wat ik bereid ben te accepteren.”

Het is niet de eerste keer dat Wayne en Coleen met huwelijksproblemen te maken krijgen. Het koppel - dat vier kinderen heeft - is al samen sinds ze 16 jaar oud waren. In 2017 werd de voetballer dronken betrapt met een andere vrouw in de passagiersstoel. Coleen schreef toen op Facebook: “Nee, ik moet Wayne niet terug in huis nemen, want hij is nooit vertrokken. Ja, het is een klotetijd geweest, en ja, we hebben tijd apart doorgebracht en ik dacht dat mijn huwelijk voorbij was. Maar Wayne wordt niet correct geportretteerd in de media, hij heeft het altijd moeilijk daar. Ik ga zijn goede kwaliteiten niet oplijsten, want dat verdient hij nu niet, maar hij is wel een geweldige vader. Hij heeft gekke en egoïstische fouten gemaakt, en van sommige heeft hij iets geleerd en van anderen niet. Maar misschien gaat dat veranderen?”

