Wauw: herkent u dit meisje? Ze lijkt sprekend op haar bekende moeder MVO

10 april 2018

Deze veertienjarige deerne zag er fantastisch uit op het rode loper-event van Dolce & Gabana, vorige zondag. Ze was daar samen met haar moeder, en hoe, want in hun zwarte outfits met hoge sandalen en lange, bruine haren leken ze sprékend op elkaar.

Catherine Zeta-Jones en haar dochter Carys Zeta Douglas zijn als twee druppels water. Zo bleek dit weekend, toen ze samen voor de camera's verschenen. Het zou ook best kunnen dat ze binnenkort nog meer gemeen hebben, want Carys overweegt het om in Hollywood aan het werk te gaan.

"Ja, ik hou van mode", ze ze daarover. "Ik mezelf daar zeker iets mee doen in de toekomst. Maar voorlopig weet ik het allemaal nog niet. Actrice, model, hersenchirurg... We zien wel!"