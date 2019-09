Wat zich afspeelde achter de façades van Epteins huizen: “Het waren paleizen van pijn” TDS

02 september 2019

12u02

Nu Jeffrey Epstein is overleden, komen steeds meer schokkende details en ontluisterende verhalen over de van kindermisbruik en mensenhandel verdachte miljardair aan het licht. In de Amerikaanse media getuigen politiebronnen deze week over wat zich werkelijk afspeelde achter de façades van Epteins huizen en eigendommen. Ook doen ze uit de doeken welke spullen allemaal gevonden werden toen de FBI de woningen van Epstein doorzocht.

Een collectie instrumenten, maar ook levensgrote sekspoppen, sculpturen in allerlei seksuele posities en schilderijen van Epsteins beroemde vrienden in compromitterende posities: toen agenten van de FBI de huizen van de miljardair binnenvielen en doorzochten, werden heel wat bedenkelijke spullen gevonden. “De verdorvenheid van Epsteins privéwereld werd ontrafeld”, aldus politiebronnen na de invallen. “Zijn seksuele verlangens zaten blijkbaar zo diep dat Jeffrey 24/7 omringd wilde worden door perverse spullen.”

Op 10 augustus dit jaar hing de miljardair zichzelf op in zijn cel in New York, in afwachting van zijn rechtszaak. In zijn huis in New York werd opvallend genoeg een schilderij gevonden, waarop Epstein staat afgebeeld in prikkeldraad, terwijl hij wordt omringd door agenten aan een politiebureau. Naar verluidt liet Jeffrey het schilderij maken, zodat hij nooit zou vergeten hoe zijn toekomst mogelijk kon aflopen.

Eindeloze kamers

In het herenhuis in de Big Apple, dat zo’n 69,3 miljoen euro waard is, zouden tientallen minderjarige meisjes misbruikt zijn geweest. Sommigen zouden niet ouder dan 14 jaar geweest zijn. Achter de meer dan vier meter hoge deur van het huis in New York volgt een lange gang met “meer deuren die je op het eerste gezicht kan tellen.” Sommige van die deuren leiden naar kamers die werden ingericht als seksruimte. Een andere kamer was volledig gevuld met opgezette dieren, in nog een andere kamers was niet meer aanwezig dan een bizar schilderij van voormalig president Bill Clinton, waarop hij in een lange blauwe satijnen jurk in een zetel ligt.

Tijdens de huiszoeking vielen de speurders van de ene verbazing in de andere. “In één kamer hing er een levensgrote pop van een vrouw aan de kroonluchter, in een gang hing een rij van ingekaderde oogbollen, in een andere kamer een groot schaakbord met pionnen die seksuele standjes uitvoeren”, luidt het. “Er werd ook een dode tijger gevonden, alsook een opgezette poedel op een vleugelpiano. Jeffrey had ook een ‘kerkerachtige’ massageruimte met duizenden seksueel expliciete foto’s van vrouwen verspreid aan de muur. En overal in het huis kon je seksspeeltjes vinden. Alles wat Jeffrey deed in zijn huis, deed hij om te shockeren.”

Martelkamer

Ook in Epsteins villa in Palm Beach, Florida, werden heel wat schokkende zaken gevonden. In die riante villa zouden de feiten gepleegd zijn die tot de aanklacht tegen Jeffrey hebben geleid. In de woonst werden heel wat foto’s gevonden van de miljardair met jonge meisjes. Er werd ook een verzameling ingelijste naaktfoto’s gevonden, alsook zeep in de vorm van geslachtsdelen. In één badkamer stond zelfs een volledig uitgeruste tandartsstoel, die volgens de gerechtelijke documenten werd gebruikt “als martelkamer voor ‘stoute’ meisjes. “Zijn huizen werden ingericht voor de meest gruwelijke dingen”, zeggen de politiebronnen. “Het waren paleizen van pijn.”

Bezwarend materiaal

En dan was er nog zijn landgoed op de Amerikaanse Maagdeneilanden. Ook daar viel de FBI binnen, op zoek naar bewijzen om het vermeende misbruik aan te kunnen tonen. Er werd heel wat computerapparatuur in beslag genomen, die volgens politiebronnen duizenden uren aan bezwarend audiomateriaal bevatte. Volgens de gerechtelijke documenten liet Jeffrey immers overal in zijn huizen (verborgen) camera’s en microfoons installeren, zodat hij zijn beroemde gasten in de gaten kon houden. Zo zou Epstein gevoelige informatie hebben kunnen vastleggen, die hij later kon gebruiken om zijn vriendenkring onder druk te zetten of af te persen.

Die informatie zal wellicht nooit het daglicht zien. Een Amerikaanse rechtbank heeft de strafzaak tegen Jeffrey Epstein immers al formeel gesloten. Rechter Richard Berman zei eerder al dat hij verplicht was de zaak te sluiten. Hij gaf nog wel een podium aan vrouwen die zeggen als tiener misbruikt te zijn door Epstein. Aanklagers zeggen dat het onderzoek naar de vermeende misdrijven van de steenrijke Epstein gewoon doorgaat. Dat de zakenman niet meer kan worden vervolgd, betekent volgens hen niet dat eventuele handlangers nu ook vrijuit gaan.

