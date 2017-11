Wat vindt Uma Thurman van seksschandalen in Hollywood? Haar antwoord gaat viraal Redactie

Bron: ANP 2 EPA Celebrities Een filmpje van Uma Thurman is via Twitter viraal gegaan. In de korte video zegt de actrice dat ze nog even wil wachten met een reactie op de storm aan onthullingen over ongepast gedrag en seksueel misbruik in Hollywood.

Thurman gaf het korte interview half oktober aan Access Hollywood. Een journalist van Huffington Post zette het fragment op Twitter en daarna werd het door gebruikers van het microblog flink gedeeld.

De actrice was te zien in Kill Bill I en II en Pulp Fiction. Die films zijn geproduceerd door de gevallen filmmagnaat Harvey Weinstein. Ruim zeventig actrices beschuldigen hem inmiddels van seksueel ongepast gedrag. Vandaar dat Access Hollywood haar om een reactie vroeg. "Ik heb geen soundbite voor je", zegt Uma met ingehouden woede. "Dat komt omdat ik heb geleerd dat als ik iets zeg terwijl ik woedend ben ik later spijt krijg over de manier waarop ik dingen heb gezegd."

Uma zei daarom te wachten op het moment dat ze minder kwaad is. "Als het zover is, zal ik vertellen wat ik over deze kwestie heb te zeggen."

Uma Thurman's response when asked about the flood of sexual misconduct allegations....wow. pic.twitter.com/Sw5Br1GwFg — Yashar Ali 🐘 (@yashar) 4 november 2017