Wat niemand wist: Justin Timberlake en Jessica Biel verwelkomen 'plots' tweede kind

19 juli 2020

11u15

Bron: ANP/DAILY MAIL 0 Celebrities Justin Timberlake (39 en Jessica Biel (38) hebben klaarblijkelijk een tweede kind gekregen. Volgens de Britse Daily Mail zou de 38-jarige actrice eerder deze week in het grootste geheim bevallen zijn van een zoon.

De twee hebben de zwangerschap de afgelopen maanden voor iedereen geheim gehouden. Sinds maart zijn ze niet meer samen in het openbaar gefotografeerd, wellicht om paparazzi zo een hak te zetten. Justin en Jessica zouden intussen alweer samen met hun oogappel in hun huis in Big Sky, Montana, verblijven, waar ook Kimbery Conroe Biel, de moeder van Jessica, veel aanwezig zou zijn om het koppel te helpen.

De naam van het kindje is niet bekendgemaakt. Justin (39) en Jessica zijn sinds 2012 getrouwd en hadden al een zoon, Silas van vijf.

