Wat Monica Lewinsky leerde van #metoo en wat het zegt over haar affaire met Bill Clinton

26 februari 2018

06u30

Bron: ANP 0 Celebrities Dankzij de initiatieven #MeToo en TimesUp voelt Monica Lewinsky zich 20 jaar na haar affaire met voormalig president Bill Clinton niet langer alleen met haar verhaal. De voormalig Witte Huis-stagiaire schreef een stuk voor het Amerikaanse blad Vanity Fair, waarin ze dieper ingaat op wat de hele situatie voor haar betekend heeft.

"Er is fundamenteel iets veranderd in onze maatschappij in 1998 en het verandert nu weer in een post-Coby-Weinstein-Spacey tijdperk," zegt Monica. In 1998 liep ze stage in het Witte Huis en kreeg een verhouding met haar baas Bill Clinton. Hoewel het contact volgens haar wederzijds was, was er wel degelijk sprake van machtsmisbruik. "Hij was 27 jaar ouder en de machtigste man op aarde. Ik kwam net kijken, het was mijn eerste baan na mijn studie. Dus ja, in hoeverre kun je dan eigenlijk spreken van wederzijds genoegen? Ik had zo weinig levenservaring vergeleken bij hem. Maar zodra ik het woord 'misbruik' had gebruikt, dan was ik de zondebok geworden," schrijft Lewinsky.

Nadat ze publiekelijk bekend werd door haar affaire en iedereen een mening over haar had, ging het slechter met Monica. "Ik kreeg last van posttraumatische stressstoornissen en ik voelde me erg alleen."

"Ik heb enorm veel te danken aan de heldinnen van #MeToo en TimesUp. Zij spreken zich uit tegen machtige mannen, die al veel te lang hebben kunnen doorgaan met aanranding, seksueel misbruik en machtsmisbruik. De laatste maanden heb ik vaak gedacht aan een Mexicaans gezegde: ze probeerden ons te begraven, maar wisten niet dat wij de zaadjes waren. Ik hoop dat via TimesUp veel slachtoffers de hulp krijgen die ze nodig hebben om hun verhaal te verwerken."