Wat is er met Joaquin Phoenix aan de hand? Acteur komt sterk vermagerd voor de dag Redactie

13 september 2018

06u00

Het was even slikken toen Joaquin Phoenix (43) op de rode loper van het filmfestival van Deauville verscheen. De ster uit o.a. 'Gladiator' is fel vermagerd.

Phoenix was in Deauville voor de première van zijn nieuwe film 'The Sisters Brothers', en had heel wat bekijks met zijn erg magere voorkomen.

Is hij ziek of zo? Nee, dus. De acteur is bijna 20 kilo afgevallen om de rol van het ‘Batman’-personage The Joker te spelen in een nieuwe film. En dat gaat hij ongetwijfeld schitterend doen, al is hij zelf nogal nerveus. "Schrijvers, regisseurs, fans... Ze hebben allemaal hun verwachtingen en beelden zich nu al dingen in in hun hoofd. Ik moet voldoen aan die verwachtingen en that scares the shit out of me."