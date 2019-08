Wat is er met het gezicht van Simon Cowell gebeurd? ‘Got Talent-jurylid kop van jut op sociale media TDS

19 augustus 2019

10u06

Bron: Twitter/Daily Star 1 Celebrities ‘Got Talent-jurylid Simon Cowell (59) was de afgelopen hot topic in de Britse huiskamers en op de sociale media. Cowell heeft zijn leven over een andere boeg gegooid, en gaat voortaan als veganist door het leven. Dankzij zijn nieuwe levensstijl wist hij al bijna 10 kilo kwijt te spelen, en dat is ook aan zijn lichaam te zien. Vooral Simons ‘nieuwe’ gezicht liet niemand onberoerd.

“Waar is zijn gelaat naartoe? Is dit het werk van zijn dieet of gewoon van botox?” - Het is maar één van de reacties die Simon Cowell de afgelopen dagen naar het hoofd geslingerd kreeg. Het jurylid poseerde bij de start van ‘America’s Got Talent’ seizoen 14 trots voor de camera’s, nu hij door zijn veganistisch dieet al heel wat wist te vermageren.

“Als je mijn knapheid op een schaal van 0 tot 10 zou zetten, dan was ik een 8. Nu ben ik een 11", grapte Simon op de rode loper. “Ik heb mijn dieet van de ene op de andere dag volledig omgegooid. Ik heb er nog geen enkel moment spijt van gehad. Ik voel me stukken beter en zie er ook veel beter uit.”

Wassen beeld

Daar leek het internet toch anders over te denken. Via Twitter vroegen sommigen zich af wat er gebeurd is met het gezicht van Simon, anderen maakten mopjes en vonden dat Cowell er nu uitziet als een wassen beeld uit het museum van Madame Tussauds. “Zijn gezicht smelt compleet weg”, klinkt het. En ook: “Hebben ze Simon stiekem vermoord en hem vervangen door een robot?” of “Cowell draagt voortaan dus een rubberen masker.”

Volgens celebrity-blogger Perez Hilton heeft Cowell zijn nieuwe look niet alleen aan zijn nieuwe levensstijl, maar ook aan zijn bezoekjes aan de plastische chirurg te danken. “Ik vermoed nieuwe tanden, fillers in de wangen, Botox in het voorhoofd en een mogelijke ooglift! Wat denk jij van de nieuwe Simon Cowell?”, schrijft hij.

Hallo, Simon?

Alle reacties zijn ook Simon zelf niet ontgaan. Hij laat in de Britse media weten dat hij alle ophef om zijn uiterlijk niet aan zijn hart laat komen. “Dit zijn mensen die anoniem in donkere kamers zitten, zich verschuilen achter valse namen, en daar vreselijke dingen over je schrijven”, zegt hij tegen The Daily Star. “Het is zo laf.”

I’m going with: new veneers, fillers in the cheek, Botox in the forehead and a possible eye job too! What do U think of the new Simon Cowell??? https://t.co/7GAVWfzTbA pic.twitter.com/3dlbzcwRgJ Perez(@ ThePerezHilton) link

Someone please stop working and talk to me about what in the living fuck simon cowell has done to his face pic.twitter.com/uHsHbrsYtP Alise Morales(@ AliseNavidad) link

Looking extremely normal, Mr. Cowell pic.twitter.com/x6TH6U3rnY Mr. Doo Doo Penis(@ boring_as_heck) link

?? did they k*ll simon cowell and make a robot replacement or what pic.twitter.com/BvpQkkzNuW 𝒍𝒂𝒗𝒂. 27.(@ divinelylwt) link