Wat is er met het gezicht van Gwen Stefani gebeurd? TDS

28 januari 2020

10u33

Bron: Twitter 14 Celebrities Gwen Stefani (50) was het afgelopen weekend onderwerp van gesprek in de Amerikaanse huiskamers en op de sociale media. Toen de zangeres poseerde op de rode loper van de Grammy Awards werd ze door honderden fans en volgers beschuldigd van overmatig gebruik van botox en andere plastische ingrepen. “Ze is compleet onherkenbaar geworden”, klinkt het.

Gekleed in een op maat gemaakte Dolce & Gabbana-jurk trotseerde de zangeres de aanwezige fotografen. Stefani koos naar eigen zeggen voor een natuurlijke look, in plaats van voor haar kenmerkende rode lippenstift en donkere eyeliner. Een look die niet bepaald warm werd onthaald door haar volgers en de kijkers thuis.

“Je ziet er totaal anders uit”, “Heb je een facelift ondergaan?” en “Mooi, maar gebruik de volgende keer wat minder fillers. Je begint er als een plastic pop uit te zien”. Het zijn maar enkele van de venijnige commentaren die Stefani naar het hoofd geslingerd kreeg. Of ook: “Haar gezicht bestaat nog uit 99% fillers en 1% vel”, en “Wat heeft Gwen Stefani haar gezicht aangedaan? En geef me niet die onzin over een ‘natuurlijke uitstraling’, want hier is niets natuurlijks aan.”

Na haar passage op de rode loper veranderde Gwen haar outfit: ze koos dit keer voor een zijden baljurk van Dolce & Gabbana, versierd met harten en rozen. Stefani trad vervolgens op met haar wederhelft om ‘Nobody But You’ te brengen. Maar ook tijdens dat optreden kreeg de zangeres kritiek: toeschouwers beweerden dat het gezicht van de popster volledig gladgestreken leek en nog amper bewoog.

Zo zag er Gwen er eerder uit:

Zo ziet de zangeres er nu uit: