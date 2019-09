Wat is er met de neus van Khloé Kardashian gebeurd? “Net Michael Jackson” KDL

05 september 2019

13u53 0 Showbizz Een tijdje geleden ontkende Khloé Kardashian (35) nog dat ze iets aan haar neus had laten veranderen bij een plastisch chirurg, maar een recente foto van de realityster zorgt toch opnieuw voor twijfel.

“Gehydrateerd en gezond!”, schrijft Khloé bij een reeks foto’s die ze woensdag op Instagram deelde. De realityster wilde daarmee de aandacht trekken naar haar zuivere huid, maar het was haar neus die met de aandacht ging lopen, zelfs ondanks het erg strakke korset dat Khloé droeg. “Je ziet er onherkenbaar uit”, “Meid, je bent maar twee operaties verwijderd van een gezicht zoals dat van Donatella Versace” en “Het verbaast me dat een neuscorrectie er zo slecht kan uitzien wanneer je zoveel geld hebt” zijn maar drie van de vele reacties die het regent op de portretten van Khloé.

Contouren

Het is niet de eerste keer dat de neus van Khloé kop van jut is. Na een hele resem vermoedens over een neuscorrectie, reageerde de realityster in juli al een keer op de geruchten in een make-up tutorial die ze maakte voor Vogue. “Eén van mijn favoriete stappen tijdens het aanbrengen van mijn make-up, is het contouren van mijn neus. Maar het bezorgt me wel altijd stress”, vertelde ze toen. “Soms ziet het er super goed uit in het echte leven, maar wanneer ik dan foto’s van mezelf bekijk ziet het er erg gek uit.”

(lees verder onder de foto’s)

Ter vergelijking, een foto van Khloé uit 2014:

Schrik

Khloé heeft nog niet gereageerd op de nieuwe geruchten, maar in het verleden gaf ze wel al aan dat ze het wel zou overwegen om onder het mes te gaan. “Ik denk dat ik op een dag wel een neuscorrectie wil, ik denk er zelfs elke dag aan, maar voorlopig heb ik nog te veel schrik”, vertelde ze vorig jaar.