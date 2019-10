Wat is er gebeurd met Taylor Lautner? ‘Twilight’-ster komt al drie jaar niet meer aan de bak KD

10 oktober 2019

18u00 0 Celebrities Tien jaar geleden was Taylor Lautner (27) dé acteur om in de gaten te houden. Voor zijn rol in ‘New Moon’, het tweede deel in de populaire ‘Twilight’-reeks, werkte de toen 17-jarige knul zich letterlijk in het zweet. Naast ‘meisjesidool’ kreeg hij ook de titel van ‘sekssymbool’ opgeplakt én werd hij uitgeroepen tot de best betaalde tiener in Hollywood. Maar tegenwoordig lijkt de acteur van de radar verdwenen. Z’n laatste rol dateert van 2018, toen speelde hij de hoofdrol in een Britse sitcom.

Velen wijten zowel het succes als de ondergang van Taylor Lautner aan de filmreeks ‘Twilight’. Het zette hem op de kaart, maar tegelijkertijd verbrandde de reeks hem ook. Zowel de fans als de casting directors in Hollywood associeerden hem meteen met Jacob Black, de weerwolf uit de immens populaire vampierenreeks ‘Twilight’. Nochtans had de acteur al heel wat films op zijn naam staan voor hij aan de slag ging als Jacob Black. Zo maakte hij als kind furore als Sharkboy in ‘The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D’ en verscheen in ‘Cheaper by the Dozen 2'.

Het kindsterretje werd echter pas een grote ster toen hij zijn borstkas ontblootte en alle vrouwelijke fans bedwelmde met zijn charmes. Hij werd genomineerd voor prijzen als ‘Mannelijke Doorbraak van het Jaar’ en haalde de media met verschillende kortstondige relaties, waaronder met naamgenote en popzangeres Taylor Swift. De acteur mocht zelf opdraven op het podium van de Oscars om er even de presentatie te verzorgen. Hij presenteerde ook een aflevering van het programma ‘Saturday Night Live’, een begrip in Amerika. Belangrijk detail: Taylor was op het moment van de feiten één van de jongste gastheren in de geschiedenis van de populaire tv-show. The Hollywood Reporter zette hem op de lijst van “jonge mannelijke acteurs die Hollywood aan het veroveren zijn”.



Zijn eerste grote rol naast ‘Twilight’ was in de film ‘Abduction’. De film werd echter negatief onthaald en de acteur werd door critici neergesabeld om z'n slechte acteerprestaties. De aandacht voor de film verbleekte ook in het niets naast ‘Breaking Dawn Part 1', het voorlaatste deel in de ‘Twilight’-reeks, dat in hetzelfde jaar verscheen. In 2012 verscheen het laatste deel in de filmreeks, waarna Taylor eindelijk aan zijn filmcarrière kon beginnen. Of dat dacht hij. In totaal volgden er vier films, waarvan drie met hem in de hoofdrol. Alle films kregen negatieve recensies. Eentje, ‘The Ridiculous 6', haalde op Rotten Tomatoes, dé site voor filmkritieken, zelfs een score van 0%. Ook tv-makers zitten niet op de acteur te wachten. In 2014 had hij z’n eerste hoofdrol te pakken in het Britse ‘Cuckoo’, maar vorig jaar verdween zijn personage plots zonder uitleg. In Amerika was hij enkel nog te zien in ‘Scream Queens’.

Op sociale media is er sindsdien ook geen spoor van een professioneel leven. Op Instagram zijn er enkel foto’s te zien van sportwedstrijden, verkleedpartijtjes en uitjes met z’n vriendin (en wederom naamgenote) Taylor. Het grootste nieuws dat momenteel te melden valt over de acteur is dat z’n kleine zusje met succes een hartoperatie onderging en nu op trouwen staat met een jongen die Jacob heet, net als Taylors personage in ‘Twilight’. Die naam zal hij dus nog een leven lang horen.