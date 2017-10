Wat een transformatie. Herken jij dit voormalig kindsterretje nog? 18u48 0 Photo News Amanda Bynes werd afgelopen weekend in Los Angeles gespot. Celebrities Vier jaar nadat ze in de psychiatrie opgenomen werd, is Amanda Bynes voor het eerst sinds lang weer in het openbaar gespot. Het voormalige kindsterretjes heeft een flinke transformatie ondergaan. Met haar grote bril en make-uploze gezicht, is ze nu haast onherkenbaar.

Amanda Bynes werd gespot tijdens een zeldzaam shoppingtripje in Los Angeles met haar personal coach. De ster is nu 31 jaar, en begon op haar zevende te acteren. Ze speelde mee in films als She's The Man, Hairspray en What A Girl Wants. Haar laatste film, Easy A, maakte ze in 2010 en ze gaf haar filmcarrière in 2012 op. In 2013 werd ze opgenomen in de psychiatrie. Voorafgaand had ze verontrustende tweets ze online had geplaatst - waarin ze onder meer Drake vroeg "haar vagina te vermoorden". Hierdoor gingen de media speculeren dat Amanda met psychische problemen kampte. Na haar opname trok ze zich terug en leidde ze een anoniem leven.

REUTERS Amanda Bynes in 2011.

epa De actrice in 2012, voor haar psychische problemen de kop op staken.

Enkele maanden geleden dook Amanda opnieuw op. Ze gaf toen een positief interview aan Hollyscoop waarin ze zei dat ze opnieuw wilde acteren. Maar ze voegde er wel aan toe dat ze zich eerst op kleine tv-rollen zal concentreren.

getty Amanda Bynes in 2013, toen het al niet meer zo goed met haar ging.

photo_news Na haar opname in de psychiatrie doolde Amanda Bynes door de straten van New York.

Photo News Amanda Bynes en haar personal coach afgelopen weekend.