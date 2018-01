Wat doet Koen De Bouw op het filmfestival in Palm Springs? Jolien Boeckx

Dat niet enkel Matthias Schoenaerts geliefd is in Amerika, bewijst Koen De Bouw bij deze nog maar eens. De acteur mag er op het filmfestival in Palm Springs de film ‘Het Tweede Gelaat’ promoten en doet er volop castings.

RV De organisatie van het Palm Springs Film Festival zette deze foto op haar Instagram-stories

De Bouw maakte zijn debuut in Hollywood al met de tv-reeks ‘The Last Tycoon’ en dat smaakt naar meer. Momenteel vertoeft hij opnieuw op Amerikaanse bodem. “Koen is op het Palm Springs Film Festival de film ‘Het Tweede Gelaat’ - 'Control' in het Engels - gaan promoten, die daar gescreend wordt. ‘De Premier’ wordt daar trouwens ook gescreend en daarover heeft hij ook uitleg gegeven”, vertelt zijn manager. “Nu hij toch in Amerika is, maakt hij van de gelegenheid gebruik om in Los Angeles meteen wat meetings en castings te doen.”

Een concreet nieuw Amerikaans project is er nog niet. “Koen moet van eind deze maand tot juni in ons land en in Nederland terug op de set staan, voor de opnames van de nieuwe fictiereeks ‘Grenslanders’. Daardoor is zijn agenda voor een hele tijd geblokkeerd. Aangezien ze in Amerika heel kort op de bal spelen, heeft Koen zo al een aantal projecten mislopen”, aldus nog zijn manager. Maar wie weet wat er in de toekomst nog volgt… To be continued.