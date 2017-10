Wat deed Jessica Alba gisteren in Brussel? TK

Wie gisteren in Brussel was, had een kleine kans om een beroemde celebrity te spotten. Niemand minder dan actrice Jessica Alba vertoefde even in de hoofdstad, en pikte zelfs een frietje mee. Waarschijnlijk deed ze de hoofdstad in functie van haar cosmeticabedrijf Honest Beauty. Ze deed eerder al Frankfurt aan en nu bevindt ze zich in Londen.

