Was Khloé Kardashian eerst Tristan Thompsons maîtresse? Zij beweert alvast van niet: "Dit is mijn waarheid” SD

14 juni 2019

16u45

Bron: The Sun 0 Celebrities Jordan Craig (27) heeft haar ex, Tristan Thompson (28), voor de rechter gedaagd. Ze beweert dat de basketballer haar bedrogen heeft met realityster Khloé Kardashian (34) nadat ze hem vertelde dat ze zwanger was. In een bericht op Instagram ontkent Kardashian dat ze de maîtresse van Thompson was.

“Ik ben teleurgesteld dat ik zelfs maar de nood voel om dit te delen, maar ... ik moet mijn waarheid vertellen", schrijft Khloé Kardashian in een bericht op haar Instagram Stories. “Mijn waarheid is: ik ontmoette Tristan omdat HIJ KOOS om met mij op een blind date te gaan. Een gemeenschappelijke vriend regelde dat. Na een paar afspraakjes, vertelde Tristan me dat hij een ex had die zwanger was. Uiteraard was ik terughoudend om op nog meer afspraakjes te gaan of om een relatie te beginnen.”

De realityster beweert dat Tristan haar smeekte en zei dat de relatie over was nog voor hij haar leerde kennen. Hij schakelde zelfs zijn advocaten, vrienden, moeder en zakenrelaties in om haar bewijs te leveren dat de relatie écht voorbij was. “Hij liet me praten met zijn meest intieme kring praten. Hij toonde me fysiek bewijs (correspondentie tussen hen) en liet me telefoneren met zijn advocaten om zijn punt te bewijzen. Ook zijn beste vrienden, zakenrelaties en zelfs zijn moeder vertelden me dat hij en zijn ex voorbij waren toen we elkaar ontmoetten.”

“Dat is mijn waarheid”, vervolgt ze. “De waarheid die ik geloofde en vertrouwde. Als dat om een of andere reden niet de waarheid blijkt, dan spijt het me zo dat TRISTAN en zijn intieme kring over zoiets zouden liegen.”

Eerder dit jaar gingen Kardashian en Thompson uit elkaar nadat de basketballer voor de tweede keer betrapt werd op vreemdgaan. Ze hebben samen een dochtertje, True.