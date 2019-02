Was Jussie Smollett het slachtoffer van homofoob geweld of eerder het meesterbrein achter de aanval? Amerika is verdeeld SD

20 februari 2019

16u00 0 Celebrities Eind januari werd ‘Empire’-acteur Jussie Smollett (36) het slachtoffer van homofoob geweld. Twee blanke mannen mishandelden hem, legden een touw om zijn nek en gooiden een chemische substantie over hem heen. Een verwerpelijke misdaad, maar de stemmen dat het hele gebeuren in scène gezet is, klinken steeds luider.

Op 29 januari wordt de politie van Chicago opgeroepen voor een haatmisdaad. Jussie Smollett, een 36-jarige acteur, was om twee uur ‘s nachts aan het wandelen, toen twee onbekende aanvallers hem benaderden. Ze riepen raciale en homofobe beledigingen naar hem, sloegen hem en gooiden een onbekende chemische stof over hem. Alsof dat nog niet genoeg was, wikkelde een van de daders een touw om zijn nek. Daarna vluchtten de twee aanvallers. De wereld reageerde verbijsterd. Fox, de studio achter ‘Empire’, liet weten als één man achter haar acteur te staan, en meerdere beroemdheden betuigden hun steun. Eerder ontving het kantoor van Fox Studios in Chicago trouwens al een dreigbrief, gericht aan Smollett. Daarin stond in uitgeknipte letters: “Je zal sterven, zwarte homo.”

De politie van Chicago begon meteen een onderzoek, dat op de voet gevolgd werd door de Amerikaanse media. Al snel dook er een eerste onregelmatigheid op. Tijdens een bijkomende ondervraging herinnerde de acteur zich dat zijn aanvallers ‘MAGA’ riepen. Dat is een acroniem voor president Trump’s favoriete slogan: ‘Make America Great Again’. De politie van Chicago bevestigde dat Smollett dat pas later aan de inspecteurs vertelde. Maar kom, kan gebeuren door de shock, toch? Het politieteam liet in ieder geval ook weten dat hij zijn volle medewerking verleende aan het onderzoek en dat ze op zoek waren naar beelden van de avond waarop te zien is wat er gebeurd. Op de beelden die ze hadden, waren de gezichten van de aanvallers niet te zien.

Op sociale media gingen echter steeds meer stemmen op dat Smollett het gebeuren zelf in scène zou hebben gezet. Zo merkte iemand op: “Het is twee uur ‘s nachts, bijna de koudste nacht van het jaar, je wordt aangevallen en iemand heeft toevallig een touw bij?” En iemand anders vroeg zich af waarom Smollett op bepaalde camerabeelden slechts 60 seconden niet in beeld was, net op het moment waarop de aanval zich zou afspelen.

Surveillancevideo

Smollett bleef in ieder geval volhouden dat hij een slachtoffer is, en niet het meesterbrein achter het hele gebeuren. Hij keerde terug naar de set van ‘Empire’ en gaf zijn eerste televisie-interview aan ‘Good Morning America’. Daarin vertelde hij emotioneel: “Ik wil zo graag dat die surveillance-video gevonden wordt, om vier redenen. Eén: ik wil de mensen vinden die dit gedaan hebben. Twee: ik wil dat men stopt met praten over een ‘vermoedelijke' aanval. Drie: ik wil dat mensen zien dat ik terugvocht. En ik wil dat een klein jongetje dat homoseksueel is misschien ziet dat ik terugvocht. Het doet niets af aan mensen die het niet kunnen, maar ik vocht terug. Zij liepen weg, niet ik.”

Ondertussen berichtten verschillende nieuwsmedia dat Smollett de aanval in scène gezet zou hebben omdat zijn personage in ‘Empire’ uit de show geschreven zou worden. Fox ontkende dat echter: “Het idee dat Jussie Smollett uit ‘Empire’ geschreven is of wordt, is gewoon belachelijk. Hij blijft een belangrijk personage en we blijven achter hem staan.” Ook de politie ontkende dat nieuws.

De broers

Dan kwam er eindelijk een doorbraak in de zaak. Twee mannen, broers, werden gearresteerd, maar dezelfde dag nog vrijgelaten. Al snel begonnen berichten door te sijpelen dat de politie vermoedde dat de broers betaald werden door Smollett om hem aan te vallen. Abel en Ola Osundairo zijn naar verluidt geen onbekenden van de acteur. Beiden werkten als figurant voor ‘Empire’, en vooral Abel kon het blijkbaar goed vinden met Jussie.

Bronnen bij de politie vertelden aan verschillende media dat de twee broers de ‘aanval' inoefenden en speciaal een locatie zochten waar een camera het gebeuren zou registreren. Abel en Ola mochten Smollett aanvallen, maar hem niet té erg verwonden. Ze vertelden de politie dat ze ‘contact maakten met Jussie’s gezicht, maar erg zwak’. Het gevecht was hoe dan ook niet bedoeld om hem te verwonden. Toen de agenten de bewuste nacht aankwamen, toonde Smollett hun de camera, en vertelde hij hun hoe hij hoopte dat het incident op beeld was vastgelegd. Hij wist echter niet dat de camera naar de foute kant gericht was en er dus niets te zien was van de aanval. Brute pech of slecht denkwerk?

Nieuwe wending

De getuigenis van de broertjes zorgt er in ieder geval voor dat de politie de zaak opnieuw nader bekijkt. “We kunnen bevestigen dat het onderzoekstraject veranderd is dankzij de informatie die we van de individuen gekregen hebben die met de politie gesproken hebben in de ‘Empire’-zaak”, liet woordvoerder Anthony Guglielmi in een mededeling weten. “We hebben contact opgenomen met de advocaat van de acteur uit ‘Empire’ voor een vervolggesprek.” Het lijkt er dus alleszins op dat de politie waarde hecht aan de beweringen van de broertjes Osundairo. Maar Jussie Smollett blijft ontkennen, door monde van zijn advocaten. “Als het slachtoffer van een haatmisdaad die met het politieonderzoek heeft meegewerkt, is Jussie Smollett kwaad en ontzet door recente berichten dat de aanvallers mensen zijn die hij kent. Hij heeft het gevoel dat hij nog verder benadeeld wordt door beweringen van deze aanvallers dat Jussie een rol speelde in zijn eigen aanval. Niets is verder van de waarheid en iedereen die iets anders beweert, liegt.”

Ondertussen lijkt het erop dat Fox toch niet meer zo zeker is dat Smollett niets met de zaak te maken heeft. De productie van ‘Empire’ heeft namelijk besloten dat de acteur heel wat minder schermtijd krijgt in de komende afleveringen. Normaal gezien stonden er negen scènes en een groot muzikaal nummer op de planning, maar 5 scènes zijn geschrapt en ook het nummer gaat niet meer door. De overige vier scènes zullen herschreven worden zodat Smollett’s personage niet langer het focuspunt is.

In ieder geval wil de politie van Chicago dat de zaak rond de vermeende aanval op Jussie Smollett door een jury wordt beoordeeld. Wie daarbij de verdachte zal zijn, is niet duidelijk. Moest aan het licht komen dat de acteur een vals politierapport heeft ingediend, kan hij één tot drie jaar in de cel vliegen en moet hij de gerechtskosten terugbetalen.