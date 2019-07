Wanneer je geld te veel hebt: Barbra Streisand laat gekloonde honden overvliegen ‘om naar haar optreden te kijken’ TK

09 juli 2019

21u36

Bron: Metro UK 1 Celebrities In de categorie ‘zot zijn doet geen zeer’ vinden we deze week Barbra Streisand terug. De zangeres tilde de liefde voor haar honden immers naar een ongezien niveau. Zo wilde ze met alle geweld dat haar drie viervoeters haar optreden in Hyde Park in Londen zondagavond konden bijwonen, dus liet ze hen maar overvliegen vanuit New York.

Dat Streisand dol is op haar honden, is intussen geen geheim meer. Zo weigerde ze twee jaar geleden te aanvaarden dat haar geliefde Samantha, een Coton de Tuléar, overleden was en liet ze de kleine witte gezelschapshond twee keer klonen. Het resultaat van die peperdure ingreep: Miss Scarlet en Miss Violet. Daarnaast is er ook nog hondje Fanny, die van dezelfde kweker afkomstig is als wijlen Samantha. Streisand noemt het dier dan ook ‘nicht Fanny’.

Kortom: Barbra is een hondenmens, en dat werd zondag nogmaals duidelijk. Zo liet ze haar drie honden mee overvliegen vanuit New York zodat die haar optreden in Londen konden bijwonen. Er werd backstage ook kosten noch moeite gespaard om de dieren te ontvangen. “Ze mochten vrij rondlopen en hadden hun eigen assistente, die met hen ging wandelen of hen rondduwde in een aangepaste kinderwagen.”

Stille Nacht

Die kinderwagen mocht ook het publiek aanschouwen, want ergens tussen haar versie van ‘Stille Nacht’ - wil niet iedereen dat horen in juli? - en haar duet met Lionel Richie haalde ze haar honden ook op het podium. Geduwd door de assistente, dat spreekt vanzelf.

Miss Violet en Miss Scarlet mogen dan een kloon zijn van Samantha, maar volgens Streisand zijn de honden toch heel verschillend. “De ziel kan je niet klonen”, liet ze zich eerder al ontvallen in een interview. “Een van de twee is heel lief en een beetje verlegen, de andere springt overal op en af. Maar ik zie Sammie wel in hun ogen.”

The twins Scarlet and Violet honoring their mom (with cousin Fanny in the center!) 🐾 pic.twitter.com/jNyppEXS84 Barbra Streisand(@ BarbraStreisand) link