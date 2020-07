Wanneer de druk van Scientology en je eigen beroemde achternaam je te veel wordt: kleinzoon Elvis Presley leed aan depressies SDE

15 juli 2020

11u50

Bron: Page Six/The Underground Bunker/People 0 Celebrities Eerder deze week pleegde Eerder deze week pleegde Benjamin Keough (27) z elfmoord. De kleinzoon van Elvis Presley worstelde al een tijdje met drank- en drugverslavingen, z'n beroemde familie én met z'n verleden in de Scientology-kerk. Met depressies tot gevolg.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Jarenlang maakte zowat de hele familie Presley deel uit van de Scientology-kerk. Priscilla, de weduwe van Elvis, haar dochter Lisa-Marie en haar kinderen Riley, Benjamin en de tweeling Finley en Harper. Maar in 2014 komt het tot een breuk, schrijft blogger Tony Ortega, die z'n blog The Underground Bunker gewijd heeft aan kritische verhalen over de Scientology-kerk. Ron Miscavige, de vader van Scientology-leider David Miscavige, belde Lisa-Marie op. Hij vertelde hoe z'n zoon en z'n twee dochters, Denise en Lori, hun uiterste best deden om hem uit hun leven te weren en hem zelfs lieten volgen door privé-detectives. Dat David naar verluidt waarschuwde om niets te doen, als z'n vader schijnbaar een hartaanval kreeg - “Als hij sterft, sterft hij” - schoot bij Lisa-Marie in het verkeerde keelgat. Ze wilde antwoorden van David, die ze als een goede vriend beschouwde. Maar toen ze hem daarmee confronteerde, kreeg ze enkel Denise en Lori te spreken. Die avond vertelde Lisa-Marie haar familieleden: “Ik ben niet langer een Scientologist.” De hele familie volgde haar voorbeeld - al besloten Priscilla en Riley later wél terug te keren naar de kerk.

Depressies

Benjamin, die 21 was toen hij de kerk verliet, voelde geen behoefte om terug lid te worden van de Scientology-kerk. “Ben praatte vaak over hoe levens van kinderen verpest worden in Scientology”, zegt een vriend van hem tegen Ortega. “Het belangrijkste is dat de hele familie gevormd is door Scientology en dat ze daar nu de prijs voor moeten betalen." Daarmeverwijst de vriend naar de manier waarop de kerk de banden tussen ouders en kinderen probeert te ontwrichten en hoe weinig aandacht er besteed wordt aan mentale gezondheid in de gemeenschap. Benjamin, die ook met drank- en drugsverslavingen worstelde, zou net daar nood aan hebben gehad. Dat vertelt z’n vriend Brandon Howard aan People. “Hij worstelde soms met depressies. Dat is best serieus, nu met de coronapandemie, iedereen in z'n huis opgesloten zit. Het vraagt veel van een mens." Volgens Brandon worstelde Benjamin vooral met z'n beroemde familie. “De druk die daarbij komt kijken, heeft sowieso een rol gespeeld. Het is moeilijk wanneer je familie zoveel druk met zich meebrengt en je moet voldoen aan een naam en een imago. Het is bijna alsof je onder druk gezet wordt om muzikant of acteur te worden. Daarom was het goed voor hem dat hij de wereld en zichzelf kon ontdekken en z'n eigen vrienden kon hebben. Maar je weet nooit wat zoiets gaat triggeren.”

Hysterische vriendin

Over wat er zich precies in Benjamins huis in Calabasas in Californië heeft afgespeeld, blijft nog veel onduidelijk. Buren vertellen hoe er om 1 uur ‘s nachts nog gefeest werd, waarna er om half vier ‘s nachts plots kreten te horen waren. Pas uren later, rond 6 uur ‘s morgens, arriveerde de politie bij het huis. Benjamins vriendin Diana Pinto, een post-productie coördinator bij televisiezender Fox, was aanwezig, toen de jongeman zelfmoord pleegde. “Ze was hysterisch", zegt een buurman. “Ze bleef maar zeggen: ‘Ik kan het niet geloven ... Ik kan niet geloven dat hij zichzelf dat zou aandoen.’ Ze bleef maar vloeken. Ze zei: ‘De familie gaat me haten. Ze gaan mij de schuld geven.' Ik denk dat ze zich schuldig voelde om wat er gebeurd was."

Ondertussen wordt duidelijk hoezeer Benjamins moeder, Lisa Marie, lijdt onder z'n dood. “Ben was haar baby”, vertelt een bron aan Ortega. “Meer nog dan Riley. Meer nog dan de tweeling. Dit is ondenkbaar voor haar. Ik maak me zorgen dat het misschien te veel voor haar is.” Toch komt het nieuws van z'n dood niet helemaal als een verrassing: “Het is natuurlijk shockerend nieuws, maar het is geen grote verrassing, omdat hij het zo moeilijk had. Iedereen is er kapot van."

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be

Lees ook:

Kleinzoon van Elvis Presley leek als twee druppels water op zijn opa: geen ster, maar wel even rusteloos (+)

Drank, drugs en 265 miljoen verkwist: erfgenamen Elvis Presley worden leven lang geteisterd door miserie (+)

Kleinzoon Elvis Presley (27) overleden, moeder Lisa Marie ‘compleet gebroken’: “Hij was de liefde van haar leven”