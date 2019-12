Wandelstok van Harvey Weinstein beroert de gemoederen SDE

11 december 2019

15u12

Bron: ANP 0 Celebrities Volgende maand begint de rechtszaak tegen de gewezen filmproducent Harvey Weinstein (67), die terechtstaat voor vijf gevallen van verkrachting en seksueel misbruik. Dat hij tijdens een hoorzitting voor die bewuste rechtszaak met een wandelstok kwam opdagen, beroert in de Verenigde Staten de gemoederen.

Afgelopen vrijdag maakte Harvey Weinstein maar een fragiele indruk tijdens een hoorzitting voorafgaand aan zijn rechtszaak van volgende maand. De voormalige filmproducent werd ondersteund door twee bodyguards, en een derde droeg nog een wandelstok. Het gevolg van een auto-ongeluk in augustus, vertelt zijn advocaat Donna Rotunno. “Hij hield er een hersenschudding aan over en later deze week moet hij geopereerd worden aan zijn rug”, liet ze in een verklaring weten. Maar het publiek toonde niet erg veel medeleven met Weinstein, en in de media klonken verschillende stemmen die beweerden dat de filmproducent de wandelstok enkel zou gebruiken om sympathie van het publiek op te wekken. Dat weerlegt Rotunno fel. “Ik was verbijsterd door de berichten waarin stond dat meneer Weinstein zo sympathie probeerde op te wekken. De verhalen rond zijn fysieke gesteldheid zijn gemeen en onjuist. Hij gebruikt een wandelstok omdat de rugpijn erg is toegenomen. Maar hij wilde de wandelstok zelfs in de auto laten om niet de indruk te wekken dat hij medelijden wilde, want dat wil hij niet."

(Lees verder onder de foto)

De eerste rechtszaak tegen Weinstein gaat op 6 januari van start. Hij staat dan terecht voor vijf gevallen van verkrachting en seksueel misbruik. Als hij schuldig wordt bevonden in de zaak, kan de medeoprichter van studio Miramax een levenslange gevangenisstraf krijgen. Weinstein wordt hiernaast door nog eens tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, variërend van intimidatie tot verkrachting.