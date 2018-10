Walter Capiau kreeg 8 klachten wegens kindermisbruik: het schandaal dat hem van zijn voetstuk deed tuimelen Redactie

05 oktober 2018

09u32 6 Celebrities Walter Capiau was in de jaren '80 en '90 zowat de populairste tv-presentator van het land. In 2012 viel de gewezen coryfee echter van zijn voetstuk, toen hij beschuldigd werd van kindermisbruik. Capiau werd er nooit voor vervolgd, omdat de feiten verjaard waren, maar gaf het misbruik wel toe. "Ik ben toen te ver gegaan en heb daar heel veel spijt van", biechtte hij op.

De BV-wereld daverde in juni 2012 op zijn grondvesten. 'Dag Allemaal' onthulde dat Walter Capiau, toen 74, bekende dat hij zich in de jaren '60 schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van minderjarigen. "Ik heb er ontzettend veel spijt van. Ik besef dat ik me bezondigd heb aan zeer erge feiten", gaf hij toe. De tv-coryfee vertelde ook aan het gerecht in Veurne dat hij kinderen had aangerand, maar werd niet vervolgd, omdat de feiten verjaard waren.

"Jaloerse praat"

Het was niet de eerste keer dat Walter Capiau in verband gebracht werd met kindermisbruik. De succesvolle animator van kijkcijferkanonnen als 'Hoger Lager' en 'Het Rad van Fortuin' kreeg eerder al af te rekenen met hardnekkige geruchten, vooral toen hij vanaf 1989 op VTM 'De Kinderacademie' presenteerde, een talentenjacht voor de allerkleinsten. Hij deed de verhalen over mogelijk misbruik destijds steevast af als vuile roddels. "Praat van jaloerse mensen", klonk het.

In 2011, een jaar voor zijn bekentenis, pakte 'Dag Allemaal' al uit met de getuigenissen van twee volwassen mannen, die beweerden dat ze door de presentator werden misbruikt, toen ze nog minderjarig waren. Toen wilde hij niet reageren. "Ik wil eigenlijk niets zeggen op deze leugens", antwoordde hij toen. Opmerkelijk was dat hij geen stappen ondernam tegen de mensen die hem van zware feiten beschuldigden. "Ik ga geen klacht indienen wegens laster, want ik wil geen polemiek. Het doet wél pijn. Ik onderga de roddels. Wat moet ik er trouwens op zeggen? Het zijn flagrante leugens die jaren geleden al de ronde deden. Oude verhalen die nergens op slaan. Ik ben het slachtoffer van een hetze. Nu er heel wat te doen is rond seksueel misbruik binnen de Kerk, zoeken ze allicht naar gelijkaardige verhalen over bekende mensen. Waar blijven ze het allemaal halen? De mensen zeggen me dat ik het me allemaal niet moet aantrekken. Het zal wel uitdoven."

Toen Walter Capiau een jaar later geconfronteerd werd met het gerecht en twee slachtoffers, heeft hij kennelijk het geweer van schouder veranderd. Hij gaf het misbruik van 50 jaar geleden dan toch toe. Daarna is er volgens hem nooit meer iets gebeurd.

In totaal zijn er acht klachten ingediend tegen Walter Capiau voor kindermisbruik. Ze werden allen geseponeerd wegens verjaring.