Walter Capiau (80) overleden na strijd tegen kanker



Mark Coenegracht

05 oktober 2018

05u52 0 Celebrities Vlaanderen is opnieuw een tv-icoon armer. Gisteren is Walter Capiau (80), de man die ‘Rad van Fortuin’ tot een begrip maakte, overleden. Het ging al enige tijd niet goed met Capiau, die voorbije zomer geconfronteerd werd met ongeneeslijke maagkanker.

"Walter is een vechter, maar ik vrees dat hij deze strijd zal verliezen", vertelde ex-collega en vriendin Margriet Hermans onlangs nog in Dag Allemaal. Gisteravond reageerde de zangeres kort. "Een groot talent is gestorven”, aldus Margriet. “Ondanks alles wat er de laatste jaren naar boven is gekomen.”

Walter Capiau, die op 28 oktober 81 jaar zou worden, was een onbetwiste vedette in Vlaanderen, tot hij zes jaar geleden in opspraak kwam en moest bekennen dat hij in een affaire rond pedofilie was beland. Vlaanderen reageerde onthutst toen twee mannen vertelden dat ze als tieners waren aangerand door Capiau. Op het moment van de feiten waren zij 13 jaar, en was Walter hun scoutsleider van 24. Schoorvoetend gaf Capiau de feiten toe.

Op de vraag of hij spijt had van het misbruik, antwoordde hij: "Veel... Ontzettend. Ik besef dat ik me heb bezondigd aan zeer erge feiten. Maar één ding wil ik duidelijk stellen: het is bij die periode gebleven, nadien is het nooit meer gebeurd."

Capiau bood zijn excuses aan de slachtoffers aan en bestempelde zijn gedrag zelf als "onaanvaardbaar". Doordat de feiten verjaard waren, kwam het nooit tot een proces, ook al liepen er in totaal acht klachten binnen. Maar het uitgelekte schandaal betekende wel het onherroepelijke einde van Capiaus verdere showbizzplannen.

Populairste

Jarenlang was Walter Capiau één van 's lands populairste tv-presentators. Eerst bij de VRT en later bij VTM was hij het gezicht van legendarische programma's als 'Hoger Lager', 'Rad Van Fortuin', 'Walters Verjaardagsshow' en 'De Kinderacademie'. Zes jaar geleden was Capiau volop aan zijn comeback aan het werken - hij toerde met een zaalshow die 'Walters Mooiste Momenten Show' heette - toen hij plots alle plannen stopzette.