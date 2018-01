Wahlberg verdiende 1500 keer zoveel als Michelle Williams voor zelfde film MVO

06u26 0 Getty Images Mark Wahlberg en Michelle Williams Celebrities Mark Wahlberg zou 1,3 miljoen euro hebben ontvangen voor nieuwe opnames voor de film 'All The Money In The World'. Eerder beweerde regisseur Ridley Scott dat al zijn acteurs gratis terugkwamen naar de set toen Kevin Spacey werd vervangen na beschuldigingen van seksueel misbruik.

USA Today ontdekte dat Michelle Williams inderdaad bijna niets heeft gekregen voor het extra werk. De actrice ontving slechts een onkostenvergoeding van in totaal nog geen 1000 euro. Ook Ridley Scott wilde daar geen vergoeding voor ontvangen. De regisseur benadrukte dat de crew van de film wel betaald heeft gekregen voor hun inspanningen op de tien extra draaidagen.

Mark, die bij hetzelfde agentschap zit als collega Michelle, heeft volgens drie bronnen van de krant echter ook goed verdiend aan de noodgreep. In een interview met USA Today uit december suggereerde hij nog dat dat niet zo was. "Ik zei dat ik er zou zijn waar en wanneer ze me maar nodig hadden. En dat ze mijn salaris mochten hebben, mijn vakantiedagen, wat ze maar wilden. Want ik waardeerde het zo dat ze er zoveel moeite voor deden."