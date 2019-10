WAG-oorlog in Engeland: nog spannender dan de brexit REBEKAH VARDY VERSUS COLEEN ROONEY Kristof Terreur

12 oktober 2019

00u00 0 Celebrities Een straatgevecht tussen twee Engelse voetbalvrouwen, Rebekah Vardy en Coleen Rooney, neemt zelfs naar Britse rioolnormen extreme proporties aan. Inclusief doodsbedreigingen en politiebewaking aan de oprit. "De hele wereld haat mij nu", schreeuwt Vardy, nadat Rooney haar ervan beschuldigd had 'fake' verhalen te hebben verpatst aan tabloid 'The Sun'.

In de ene hoek - die waar de klappen vallen: Rebekah Vardy, de 37-jarige vrouw van Jamie Vardy, een voormalige Engelse international en spits van Leicester City. Moeder van vier kinderen en hoogzwanger van een vijfde.

In de andere hoek: Coleen Rooney, 33 jaar, strijdvaardige mama van vier, queen onder de spelersvrouwen én echtgenote van wereldster op zijn retour Wayne Rooney. U kent hem behalve als ex-spits van Manchester United en de Engelse nationale ploeg ook van zijn dronken strapatsen en misstappen met dames van lichte zeden.

Designerbaby

Nee, de mansion van de Rooneys overstroomde niet door storm Lorenzo. Nee, Coleen keert binnenkort niet terug als presentatrice van het dansprogramma 'Strictly Come Dancing'. En nee, ze trok niet naar Mexico om het geslacht van haar volgende baby - na vier zonen zou ze graag een meisje hebben - te beïnvloeden. Nochtans pakte 'The Sun', de meest verkochte én gehate boulevardkrant in Engeland, de afgelopen vijf maanden wel uit met deze primeurs. Dubbelchecken hoefde niet, want de tabloid had de info rechtstreeks van Coleens privé-Instagrampagina. Daar deelde de WAG - afkorting van Wives And Girlfriends - steeds meer valse verhalen. Deze week vertelde ze op Twitter waarom: "Jarenlang vertrouwde ik iemand en liet ik haar mijn privé-Instagrampagina volgen, terwijl zij mijn verhalen doorverkocht aan 'The Sun'. Ik heb er lang naar gezocht hoe die naar buiten kwamen en kreeg uiteindelijk een vermoeden. Om het te bewijzen, had ik een idee. Ik blokkeerde iedereen die me privé volgde, op één account na. Het voorbije halfjaar heb ik enkele valse verhalen gepost, om te zien of ze 'The Sun' zouden halen. En jawel, het was van dat. Die ene account was die van... Rebekah Vardy."

#WAGathaChristie

De online uppercut van mevrouw Rooney werd al snel trending op Twitter en kreeg zelfs een eigen hashtag, #WAGathaChristie. Ook andere voetbalvrouwen mengden zich al in het debat, en hier en daar viel zelfs een doodsbedreiging. In de clan-Rooney klinkt het dat Coleen nog meer bewijzen achter de hand heeft. En als het moet, wil ze die ook openbaar maken.

De clan-Vardy bevindt zich momenteel in Dubai, waar de hoogzwangere Rebekah op vakantie is met haar echtgenoot. Met een vlammend telefoontje naar Coleen, een tweet en diverse interviews in Engelse media probeert ze van daaruit alvast de imagoschade te beperken. Vardy heeft een batterij advocaten klaarstaan om haar onschuld te bewijzen. Ze huurde ook een IT-expert in om aan te tonen dat zij niet achter de lekken zit. Over haar vlammende telefoontje wilde ze nog kwijt: "Ach, het was hetzelfde als bekvechten met een duif. Je kan haar vertellen dat je gelijk hebt en dat haar beweringen fout zijn, maar ze zal nog altijd op je kop sch... Ze heeft me publiekelijk aan de schandpaal genageld. De hele wereld haat mij nu."

'The Sun' haastte zich intussen om de bewuste artikels offline te halen, maar ontkende nog niet dat de geruchten van Vardy kwamen. Ook opvallend: de Instagrampagina van Rebekah Vardy volgt net de twee 'The Sun'-journalisten die de bewuste artikels ondertekenden. Beiden schreven de voorbije maanden ook enkele exclusieve verhalen over de Vardy's en de tabloid publiceert al enkele maanden een column van een 'Secret WAG', die anoniem smeuïge roddels dropt over collega's. Een slim een-tweetje?

Vervlogen tijden

Gistermiddag werd voor de villa van de Vardy's in Lincolnshire een politiewagen gestationeerd - niet voor de bedreigingen, maar voor de schandaalpers die zich massaal in de buurt had geparkeerd. Ongewild heeft mevrouw Vardy nu de bekende naam die ze altijd heeft nagejaagd. Nadat haar man met Leicester in 2016 verrassend de Engelse titel had veroverd, deed ze mee aan een goed bekeken realityshow. De impact bleef echter beperkt. Terwijl ze er zó graag bij wil horen. Op het WK in Rusland huurde ze een legertje beveiligingsagenten in - alles om zich de status van über-WAG aan te meten. Maar helaas voor Rebekah: ze wordt niet de nieuwe Victoria Beckham, Cheryl Cole of Coleen Rooney, drie hoofdrolspeelsters in de glamour-orgie op het WK in Duitsland, in 2006. Toen gingen de (soms stomdronken) WAG's zich te buiten aan shoppingtrips van 60.000 euro per dag, wild partygedrag en champagnerekeningen van 25.000 euro. Dát feestje wordt nooit nog overtroffen.

Neemt niet weg dat de 'catfight' tussen de spelersvrouwen over het Kanaal een zaak van staatsbelang is geworden. 't Is eens iets anders dan de brexitperikelen.