Wade Robson uit ‘Leaving Neverland’: “De muziek van Michael Jackson boycotten is niet nodig” MVO

21 maart 2019

12u07 0 Celebrities Wade Robson, een van de vermeende slachtoffers van seksueel misbruik door Michael Jackson, meent dat muziek van The King of Pop niet door iedereen geboycot hoeft te worden. “Het is niet aan mij om daar iets over te zeggen. Dat is ieders individuele proces”, zegt Wade tegen TMZ.

“Ik heb niet de morele autoriteit om daarover te oordelen”, legt Wade uit. Albums als ‘Thriller’ en ‘Bad’ zijn echter niet te horen in huize Robson. “Ik luister zelf niet naar zijn muziek, vanwege mijn persoonlijke ervaringen, maar het is ieders persoonlijke keuze om dat wel te doen.”

Voor Wade is het belangrijker dat mensen na ‘Leaving Neverland’ kritisch kijken naar de persoon Michael en niet zozeer naar de artiest. “Wie de persoon was die we aanbidden en waarom”, legt hij uit. Tegen sceptici die de verhalen van Wade en James Safechuck, de andere getuige uit ‘Leaving Neverland’, niet geloven heeft hij niets te zeggen. “Mensen geloven wat ze willen geloven en dat waarvoor ze klaar zijn om te geloven.”

Nieuwe rechtszaak

Eerder deze week werd bekend dat Wade en James opnieuw naar de rechter stappen vanwege het vermeende misbruik door Jackson. Beide mannen probeerden dit jaren geleden al los van elkaar, maar zonder succes: de zaken werden afgewezen. Wade durft niet te zeggen wat hun kansen nu zijn, maar hoopt dat ze dit keer wel succes hebben. “Deze zaak is groter dan wij. Het gaat om alle slachtoffers en ik hoop dat we om die reden het verschil kunnen maken.”

Na het verschijnen van ‘Leaving Neverland’ werd de muziek van Michael door verschillende radiozenders in onder meer Canada en Nieuw-Zeeland geboycot. Wel was er ook kritiek op de film die, volgens onder meer de nabestaanden van de in 2009 overleden Jackson, een eenzijdig beeld zou schetsen. Wade zegt echter vooral veel bijval te hebben gekregen van kijkers en andere misbruikslachtoffers. “Een ongelooflijke hoeveelheid steun van familie, vrienden en vreemden.”