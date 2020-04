Waarom zussen Kim en Kourtney Kardashian zo hard in de clinch liggen (en op de vuist gaan) Lorenzo Veppi

01 april 2020

15u00 0 Celebrities De familie Kardashian is al jarenlang onafscheidelijk en vormt een sterk front naar de buitenwereld toe, maar toch lijken er barsten te zitten in de band tussen zussen Kim (39) en Kourtney (40). In realityprogramma ‘Keeping Up With The Kardashians’ werd er al heel wat gekibbeld, maar in het nieuwe seizoen bereikt het geschil tussen de twee een hoogtepunt en gaan ze op de vuist. Maar waarom kunnen de zussen elkaar niet meer luchten?

Al sinds 2007 delen de Kardashian-Jenners lief en leed met televisiekijkend Amerika via het realityprogramma ‘Keeping Up With The Kardashians’. Op korte tijd werd de familie met een hoek af een echt begrip in de wereld van beroemdheden. Al vanaf het begin gaan de gezinsleden niets uit de weg, en documenteerden ze in de afgelopen jaren al heel wat persoonlijke verhalen: van de scheiding van Kim na 72 dagen huwelijk tot de transitie van Caitlyn Jenner. Ondanks de soms woelige situaties waar de Kardashians mee te maken krijgen, blijft het gezin elkaar door dik en dun steunen.

Privacy

Maar elk huisje heeft z’n kruisje, ook ten huize van de steenrijke Kardashians. Vooral de 40-jarige Kourtney ligt al een tijdje met zowat al haar familieleden in de clinch. “Je bent ongeïnteresseerd, altijd negatief en gedraagt je als een bitch”, wist zus Kim al talloze keren te vertellen. Kourtney gaf dan ook verschillende keren aan dat ze het moeilijk had, onder andere met het gebrek aan privacy, maar ze kon op geen begrip rekenen van haar naasten. “Hoezo ga je zeuren over privacy, als het delen van ons leven ons zo groot heeft gemaakt?”, vroeg Khloé zich al af.

In seizoen 17 was al te zien dat er vaak gekibbeld werd onder de drie zussen over het gedrag van Kourtney. Zo zou ze een nieuw lief hebben, maar wil ze daar niets over delen. Kim en Khloé besloten dan maar op onderzoek te gaan en achtervolgden hun zus naar een afspraakje, waar ze uiteraard werden betrapt. “Ik ben hier voor een meeting! Willen jullie binnenkomen om te kijken? Ik ben met niemand aan het daten,” schreeuwde Kourtney. “Dat weten wij niet, want we weten niets over jou,” haalde Khloé op haar beurt uit.

Als Kim denkt dat ze de macht heeft om me te ontslaan van onze show, is ze gestoord. Kourtney Kardashian

Kourtney is van mening dat ze niet alles hoeft te delen en vroeg haar zussen om haar grenzen te respecteren, maar er brak een discussie uit. “Dit is onze job. We moeten open en eerlijk zijn en ons leven delen. Wanneer jij niet voor de camera verschijnt, moeten Khloé en ik bijspringen. En wat stelt deze show nog voor als we niets over ons privéleven delen?” verweet Kim haar. “Ik wil gewoon niets over mijn liefdesleven delen, that’s it”, hield Kourtney hardnekkig vol. Ze verweet Kim ook, nadat die Kourtney al meerdere keren lui noemde, dat ze iedereen aan haar hoge werkstandaard probeert te houden. “Dat jij je dood werkt, wil niet zeggen dat iedereen zo hoeft te leven. Als ik een huismoeder wil zijn en meer tijd doorbrengen met mijn kinderen, dan is daar niets mis mee.”

Ontslag

Moeder/manager Kris Jenner probeerde in te grijpen en zette de drie K’s rond de tafel, maar dat liep op een sisser af. Kourtney bleef bij haar standpunt en besloot niet meer te delen over haar leven dan ze al deed. “Dan weet ik niet hoe we verder kunnen gaan met jou,” dreigde Kim, die erover nadacht Kourtney uit het programma te zetten. “Als Kim denkt dat ze de macht heeft om me te ontslaan van onze show, is ze gestoord”, vertelde Kourtney later aan de camera.

Na afloop van de opnames van het 17de seizoen, trok Kourtney op vakantie om even uit te blazen. Ze besliste om toch present te tekenen voor seizoen 18 van de realityshow en dacht dat rust wonderen zou verrichten. Niet dus. In de eerste aflevering, die afgelopen week in première ging, escaleerde het sluimerende conflict tussen de bloedzusters al snel. Kourtney maakte een afwezige indruk op haar familie en kloeg over zowat alles. Volgens fans van het programma leek ze ook jaloers te zijn op de goede band van Kim en Khloé. “Jarenlang waren het ik en Khloé tegen Kim. En de laatste drie jaar is het zij tegen mij. Mijn attitude is een reflectie van hoe ze me behandelen”, gaf Kourt toe. “Dus wanneer jij kon samenspannen tegen Kim, was dat wel oké?”, reageerde een fan op Twitter. “Nu voel je wat Kim al die jaren dus voelde.”

Gevecht

De situatie ontaardde helemaal toen Kim, Khloé, Kourtney en halfzus Kendall samen waren en het hadden over hun andere (half)zus, Kylie. Die moest een verschijning annuleren omdat ze ziek was. Moeder Kris smeekte haar andere dochters om in te vallen, maar die weigerden door een mogelijk belangenconflict. Kim kon geen begrip opbrengen voor de situatie. “Ik zou letterlijk van mijn sterfbed komen om zakelijke deals na te komen. Ik en Kourt-”, brak ze haar zin af, “ik bedoel Khloé, hebben dezelfde ethiek.” Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Kourtney. “Je blijft dit maar aanhalen en ik ben het kotsbeu. Ik hoef niet te werken zoals jij dat doet.” Uit frustratie gooide ze een fles water naar Kim en duwde ze haar omver. De stoppen bij die laatste sloegen door, en ze vloog vervolgens haar familielid in de haren, waarop drie harde klappen in het gezicht volgden. Heel wat kijkers reageerden geschokt.

“Ik verloor het even helemaal, omdat wat je niet ziet is, dat ze me gekrabt had en ik bloedde aan mijn armen”, vertelt Kim aan talkshowhost Jimmy Fallon tijdens een FaceTimegesprek. “Het was heel intens. Het was niet alleen voor de kijkers moeilijk om te zien, ook voor ons en de crew. We hebben de opnames een week stilgelegd.” Uiteindelijk werd beslist dat Kourtney (voorlopig) niet langer zal meewerken aan het programma. “Ze heeft besloten tijd vrij te nemen, en ik denk dat ze dat echt nodig heeft. Ze zal zich beter voelen.” Of de plooien tussen de zussen helemaal glad zijn gestreken, lijkt onwaarschijnlijk.

