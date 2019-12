Waarom Victoria Beckham ‘plots’ 72 miljoen euro armer is (en David Beckham ingrijpt) TDS

05 december 2019

10u30

Bron: Financial Times/BBC 0 Celebrities Ze stampte haar chique modemerk meer dan 10 jaar geleden uit de grond , maar Victoria Beckham (45) heeft in al die tijd nog nooit winst gemaakt. Hoewel ze een indrukwekkende lijst aan beroemde klanten heeft, waaronder Lady Gaga, Meghan Markle en Jennifer Lopez, draait de zaak zo’n 60.000 euro verlies per dag. Echtgenoot David Beckham (44) springt in de bres.

De voormalige voetballer heeft dan ook bijna 35 miljoen euro extra in het bedrijf geïnjecteerd, zo blijkt uit openbare financiële documenten van de zaak. Ook de aandeelhouders van het bedrijf schoten financieel te hulp: zij maakten zo’n 27 miljoen euro extra vrij. Het verlies van Victoria Beckham Ltd. - zoals de zaak heet - bedraagt intussen ruim 72 miljoen euro.

Het afgelopen jaar was het meest dramatische voor het modemerk, dat meer 400 winkels in 50 landen bezit en kantoren heeft in Londen en New York. De omzet is met meer dan 16% gezakt, maar toch blijft Beckham strijdvaardig. “Dit is geen ‘ijdelheidsproject’”, vertelde ze recent aan de Financial Times. “Maar als ik wil dat dit merk er over 10, 20, 30 en 40 jaar nog steeds is, dan moet ik break-even draaien of winstgevend worden. We zijn op de goede weg om dat te bereiken, maar het zal nog niet voor morgen zijn.”

Fouten gemaakt

De voormalige Spice Girl gaf toe dat ze fouten heeft gemaakt bij het runnen van haar bedrijf. “We hadden niemand die onze leveranciers en fabrieken kon uitdagen”, zei ze. “Ik denk dus dat ik, in het begin, onbewust teveel betaalde. Ik denk niet dat iemand misbruik maakte, ik denk alleen dat mijn mensen niet wisten dat ze af konden dingen.” Ook bedrijfsvoorzitter Ralph Toledano blijft ondanks de tegenvallende cijfers geloven in het bedrijf van Victoria. “Ons lot ligt in onze eigen handen,” stelt hij. “Victoria is een groot talent en als je die troef neemt en combineert met een droomteam, dan kunnen wij het maken.”

Hoewel David Beckham in de bres springt voor zijn vrouw, gaan ook zijn zaakjes er trouwens financieel op achteruit. Zijn bedrijf DB Ventures heeft onlangs gemeld dat de winst is gedaald van 40 miljoen naar zo’n 20 miljoen euro. Al betekent dat natuurlijk niet dat de Beckhams binnenkort met financiële zorgen zitten: Victoria Beckham Ltd. wordt nog steeds gewaardeerd op 171 miljoen euro, en ook Davids belangrijkste bedrijf Footwork Productions, waarin al zijn voetbalgerelateerde inkomsten worden ondergebracht, draait nog steeds een omzet van 360 miljoen euro.