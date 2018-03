Waarom topactrice Jessica Chastain 2.000 dollar schenkt aan vrouw die haar onder vuur nam op Instagram TDS

10 maart 2018

19u00

Bron: Instagram 1 Celebrities Jessica Chastain (40) heeft zich van haar meest begripvolle kant laten zien. Ze kwam op het idee om een scherpe reactie op de sociale media om te buigen tot iets positiefs: ze schreef 2.000 dollar over naar de galspuier.

Actrice Jessica Chastain, onder meer bekend van 'The Zookeeper’s Wife', is een feministe. Ze kaart steevast de seksualisering van vrouwen in Hollywood aan, neemt geen genoegen met de loonkloof, en is niet te spreken over de verschillen tussen mannen en vrouwen op de werkvloer.

Allemaal boodschappen die ze zoveel mogelijk wil verspreiden en in de verf wil zetten. En dus deelde Jessica op de Internationale Vrouwendag een foto met een t-shirt van Dior, met daarop de woorden: "We zouden allemaal feministen moeten zijn". En ook in het bijschrift bij de foto pleitte ze voor politieke, economische en sociale gelijkheid.

Lees verder onder de foto

FEMINISM: the theory of the political, economic, and social equality of the sexes #happyinternationalwomensday 📸@renatocampora Een foto die is geplaatst door null (@jessicachastain) op 08 mrt 2018 om 23:08 CET

Kritische reactie

De actrice kreeg veel lovende commentaren op haar foto, maar ook enkele kritische. Zo schreef ene Karin Schulz zich enkel achter feministes te kunnen scharen "die in God geloven en alle ongeboren kinderen verdedigen." (waarmee ze doelt op de abortuswet, red.) Chastain beet niet terug op de negatieve commentaar, maar kwam op het idee die om te buigen tot iets positiefs. Ze ging in gesprek met de vrouw, en schonk haar uiteindelijk 2.000 dollar.

Jessica had dan ook een bezoekje gebracht aan Schulz's eigen Instagramprofiel, waar ze tot de vaststelling kwam dat de vrouw geld inzamelt voor een vruchtbaarheidsbehandeling. Karin Schulz en haar man willen al sinds hun bruiloft van 2015 kinderen. Ze ondergingen beiden verschillende onderzoeken, waar ze ontdekten dat Schulz's eicellen, vanwege haar leeftijd, niet meer optimaal zijn.

Via fundraising hoopten Schulz en haar man 5.000 dollar op te halen, omdat hun verzekering de behandelingen niet dekt. Jessica schonk het koppel 2.000 dollar, waardoor de teller nu op 3.290 dollar staat. Schulz en haar man zijn dolgelukkig met de steun uit onverwachte hoek.

"Ja, je kan zelf beslissen wat goed voor je is. Ik ben een pro-keuze en ik geloof dat iedereen het recht heeft om zijn eigen keuze te maken. Ik las over je reis om moeder te worden en het brak mijn hart. Ik hoop dat je droom in 2018 uitkomt! Veel liefde", schreef Jessica aan Schulz.